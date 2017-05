Víctimas de la masacre de Mapiripán interpondrán tutela por la libertad del general (r) Uscátegui

Las víctimas de la masacre de Mapiripán se opusieron a la libertad provisional que le otorgó la justicia al general retirado Jaime Uscátegui en el marco de los beneficios que ofrece la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, dicen que no fueron tenidas en cuenta para esa decisión, “en ningún momento nos preguntaron qué opinábamos de eso y no estoy de acuerdo porque lo que él cometió en Mapiripán no tiene perdón”, señala Viviana Barrera, hija de un Antonio Barrera conocido como ‘Catumare’.

Lo mismo dijo Marina Sanmiguel, esposa de José Rolan Valencia, “como víctimas debieron notificarnos por eso nos parece indignante porque se hace pasar por víctima de un procesos en el que las víctimas somos nosotros”.

Son tres víctimas quienes interpondrán el recurso en los próximos días. Se trata de Viviana Barrera, Marina Sanmiguel y Nori Giraldo, ellas dijeron que serán representadas por el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo. Este fin de semana determinarán ante qué organismo interpondrán la tutela.