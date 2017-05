Comisión de control recuerda que difundir los "MacronLeaks" puede ser delito

La Comisión Nacional de Control de la Campaña Presidencial (CNCCEP) en Francia recordó hoy a todos los ciudadanos que la difusión de documentos pirateados a la campaña del candidato presidencial Emmanuel Macron ("MacronLeaks") puede implicar la "responsabilidad penal" de sus autores.

Tras reunirse esta mañana de urgencia para examinar el caso, la CNCCEP renovó la advertencia lanzada esta madrugada a los medios en un comunicado y amplió el aviso al conjunto de la ciudadanía y de usuarios de redes sociales.

La comisión "llama a los actores presentes en sitios de internet y redes sociales, en primer lugar los medios pero también todos los ciudadanos, a demostrar su responsabilidad y no transmitir esos contenidos, a fin de no alterar la transparencia de la elección, no infringir la ley y no exponerse a la comisión de infracciones penales".

Además, recuerda que los documentos divulgados "han podido, con toda verosimilitud, ser mezclados con informaciones falsas", por lo que su difusión o redifusión es "susceptible de recibir una calificación penal de varios tipos y de conllevar la responsabilidad de sus autores".

El movimiento "En Marcha", fundado por el candidato presidencial Emmanuel Macron, aseguró esta noche haber sido víctima de un "pirateo masivo y coordinado" que ha llevado a la "difusión en las redes sociales de informaciones internas de diversa naturaleza".

"En Marcha" denunció que los archivos pirateados -como correos electrónicos, documentos contables o contratos- "fueron obtenidos hace varias semanas gracias al 'hackeo' de direcciones de correo personales y profesionales de responsables del movimiento".

Según el movimiento que el exministro de Economía creó hace ahora un año, los autores del pirateo han hecho circular documentos falsos junto a los auténticos para "sembrar la duda y la desinformación".

El anuncio llega a poco más de 24 horas de que se abran las urnas, el domingo, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia y minutos después del cierre de la campaña electoral de unos comicios en los que Macron aparece como claro favorito por delante de su rival, la ultraderechista Marine Le Pen.