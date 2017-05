Líder Partido Anticorrupción de Honduras quedaría fuera carrera presidencial

El presidente del Partido Anticorrupción (PAC) de Honduras, Salvador Nasralla, puede quedar fuera de la carrera por la presidencia del país en las elecciones de noviembre tras un plazo de 24 horas que hoy le dio el organismo electoral para que presente las nóminas de su movimiento.

"Concédase al movimiento Salvador Nasralla un plazo de 24 horas para que presente a este Tribunal -Supremo Electoral (TSE)- las nóminas de candidatos a cargo de elección de autoridades de partido en el nivel nacional, delegadas, departamental y municipal", indicó el organismo en un comunicado.

Además, "si no presenta su movimiento, lo sentimos mucho pero queda fuera de la contienda electoral", dijo el secretario del TSE, Alejandro Martínez, al leer la nota oficial del organismo.

Nasralla tiene hasta el sbado a las 18.00 horas locales (00.00 GMT) "para presentar las nóminas para participar en las elecciones internas del Partido Anticorrupción", subraya el comunicado.

Según resolución del TSE, el PAC deberá celebrar elecciones internas el 21 de mayo, lo que Nasralla rechaza y alega que él ya las celebró (como corriente interna), el 9 de abril, con alrededor de 50.000 personas a nivel nacional, las que no reconoce el TSE, alegando que el líder de ese partido no acata la ley electoral.

En las elecciones del 9 de abril no participaron otras cuatro corrientes del PAC, a las que Nasralla califica como el "chiquito nacional", porque considera que son promovidas por el gobernante Partido Nacional para que él no sea el candidato a la presidencia por su partido.

El PAC, al que por problemas internos se le han retirado varios de los trece diputados que obtuvo en las elecciones generales de 2013, surgió tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, cuando promovía reformas constitucionales desoyendo impedimentos legales.

Además del PAC, luego del golpe de Estado se fundó el partido Libertad y Refundación (LIBRE), cuyo coordinador general es el propio Zelaya, con quien Nasralla y el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) conformaron una alianza en enero pasado.

Esa alianza es con el fin de evitar que el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sea reelegido en los comicios de noviembre, alegando que está violentando la ley.

La Constitución de Honduras no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de mayo de 2015, dejó abierta la posibilidad.

Nasralla, quien ha reiterado que no acatará las instrucciones del TSE, porque no tiene autoridad para inmiscuirse en los asuntos internos del PAC, también alega que el Partido Nacional, a través del organismo electoral no quiere que él participe como candidato presidencial en las elecciones generales de noviembre.

El presidente del PAC dijo hoy que "ahora se dedica a la alianza" con LIBRE y el PINU-SD y que "hagan con el chiquito nacional lo que quieran".

"Yo estoy en la alianza, ayer y hoy estamos reunidos para ver los detalles de la alianza, vamos a participar dentro de la alianza, hago un llamado al pueblo hondureño para que en este momento se olvide del 'chiquito nacional'", enfatizó Nasralla.

Señaló además que participará en la campaña política "hasta el final" y que si el TSE no lo inscribe "dentro de la alianza" se llamará "Partido Anticorrupción".

De los siete partidos políticos que tienen representación en el Parlamento hondureño, el Nacional, LIBRE (primera fuerza de oposición) y Liberal (segunda), celebraron elecciones el 12 de marzo para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular en los comicios de noviembre.

Las próximas elecciones generales en Honduras serán las décimas consecutivas desde su retorno a la democracia en 1980 tras casi de dos décadas de regímenes militares.