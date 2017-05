Miley Cyrus asegura estar limpia de drogas

En una entrevista para Bilboard, la artista aseguró que ha tomado la decisión de dejar de consumir drogas y alcohol. "No he fumado marihunada durante tres semanas, que es el mayor tiempo que he pasado sin ella. No estoy consumiendo drogas, no estoy tomando ¡Estoy completamente sobria!".

Según Miley Cyrus es algo que quería hacer porque ahora sabe exactamente dónde quiere estar. "Me gusta rodearme de gente que me hace querer mejorar, ser más evolucionada, más abierta. Y me di cuenta que esa no es la gente que está drogada. Quiero ser súper clara y enfática en eso, porque sé exactamente donde quiero estar".

Para la artista, este proceso ha sido "fácil" ya que es una decisión propia, aclaró, que si alguien le hubiera dicho que se apartara de los malos hábitos, no lo hubiera hecho.

En la entrevista, Cyrus también habló de su nuevo sencillo Malibu, canción que escribió inspirada en su relación con el actor Liam Hemsworth, y que se estrenará el 11 de mayo.

Al respecto, la cantate expresó: "Van a hablar de mí si es que voy a un restaurante con Liam. Así es que por qué no darle el poder a mi relación y decir: 'Esto es lo que siento'".

2012 Oscar throwback !!!! Ps I look weird! Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 1:19 PST

Cyrus y Hemsworth mantienen una relación sentimental desde el año 2009. No obstante, en el 2013 se separaron, pero tres años después volvieron a estar juntos.