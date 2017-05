Carmen Posadas: la literatura no debe ponerse al servicio de una causa

La escritora uruguaya Carmen Posadas dijo en una entrevista con Efe que la literatura debe expresar el punto de vista del autor pero no ponerse al servicio de una causa, por muy noble que esta sea, durante una visita a Montevideo para presentar su último libro, "La Hija de Cayetana".

Montevideo, 6 may (EFE).- La escritora uruguaya Carmen Posadas dijo en una entrevista con Efe que la literatura debe expresar el punto de vista del autor pero no ponerse al servicio de una causa, por muy noble que esta sea, durante una visita a Montevideo para presentar su último libro, "La Hija de Cayetana".

"Por muy noble que sea esa causa, la literatura tiene que ser per se, que traduzca tu opinión, tu punto de vista, pero no al revés. No ponerla al servicio de la causa", expresó Posadas.

La autora sostuvo que "muchas veces lo que hacen las diferentes causas es poner la literatura a su servicio" pero que "cuando se cae en lo grotesco" se le hace un flaco favor a la causa que se defiende.

"Yo creo que cada escritor debe saber ponerse en la piel de todos sus personajes que piensan como él o ella, pero también que no piensan como ellos. Y eso es precisamente lo que hace a un libro enriquecedor", indicó.

Posadas, quien puso la causa feminista como uno de los ejemplos, dijo que muchas veces son las propias mujeres las peores enemigas de sí mismas.

"Si tu conviertes la igualdad entre hombres y mujeres en algo grotesco, al final lo que consigues es que la gente diga 'estas feministas son tan locas, esta es una causa completamente ridícula'. Es decir, que muchas veces somos nosotras las que tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. Lo conviertes en algo grotesco y la gente se ríe", comentó.

La escritora explicó que han surgido nuevas tiranías que tienen que ver con lo políticamente correcto.

"A veces me asombra mucho que en ese mundo de tolerancia tan enorme -en el que ya nadie discute que puede haber varios sexos, que no son exclusivamente el masculino o el femenino- haya ese dogmatismo", declaró.

En lo que respecta a su último libro, en el que entre otros temas abordó el de la esclavitud, Posadas indicó que en la actualidad "existen nuevas formas de esclavitud y muy tremendas" y puso "la esclavitud de las nuevas tecnologías" como un ejemplo.

"Además, el comercio con seres humanos sigue existiendo. Las redes de prostitución siguen existiendo. Los tres negocios ilegales que más dinero mueven en el mundo son el tráfico de armas, luego la prostitución y después el narcotráfico. Es decir, es el segundo negocio más lucrativo del mundo, no sé si lo estamos viendo todos", apuntó.

La autora, nacida en Montevideo en 1953, inició su carrera en la literatura infantil y sostuvo que "la miranda de un niño se diferencia de la mirada de un adulto porque siempre es una mirada muy asombrada sobre las cosas".

Respecto a si los niños leen, dijo que hasta la aparición de Harry Potter lo hacían muy poco.

"Desde Harry Potter hay como un punto de inflexión y de repente esos niños que no leían nada se pasean con unos libros muy gordotes. A partir de ahí, como leer es un hábito, cuando lo obtienen, las cosas son muchos más fáciles, es decir pasar a Julio Verne o a Alejandro Dumas", indicó.

"Yo creo que debo poner un altarcito a J. K. Rowling (autora de Harry Potter) que está en los cielos, porque nos ha hecho un favor enorme a todos", abundó.

No obstante, sostuvo que el hábito ha cambiado mucho y los niños se han perdido referentes literarios que tenían otras generaciones anteriores.

"Es muy raro que hoy en día un niño sepa quién es Ulises. Esto es un claro empobrecimiento porque si tu vas a un museo y no sabes quién es Ulises hay un juego que no vas a entender", afirmó.

Posadas dijo visitar con cierta periodicidad su país natal y que en esta oportunidad acudió luego de la reciente pérdida de su madre para hacerle un homenaje junto a sus tres hermanos y dejar sus restos en Uruguay, donde siempre quiso descansar su progenitora.