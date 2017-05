María Fernanda Yepes enamoró a Maluma

Durante una entrevista, la actriz María Fernanda Yepes confesó que conoció a Maluma cuando el artista apenas tenía 18 años.

Ambos entrenaban en el mismo gimnasio en Medellín. Según Yepes, el ahora reguetonero, la miraba con "ojos de enamorado", pero ella pensaba que estaba muy "bebé". "Ni muscuitos le habían salido", recuerda la actriz.

María Fernanda, de 36 años, comentó que desde entonces no ve al cantante. Y bromeó al respecto. "No he vuelto a ver al chico, pues él ahora se mueve en ligas mayores, pero seguramente si me vuelve a ver, diga: "la señora de la que estaba enamorado, la ruca esta sí aguanta". Es una anécdota chistosa”.

Para la época, ella protagonizaba la novela "Rosario Tijeras", mientras que el cantante iniciaba a probar suerte en la industria de la música.