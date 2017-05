El City se asienta en 'Champions' y el Hull se complica la permanencia

El Manchester City goleó este sábado al Crystal Palace (5-0) y se encaramó a la tercera plaza de la Premier League, asentándose en puestos de Liga de Campeones, al tiempo que el Hull City sufrió una inesperada derrota ante el ya descendido Sunderland (0-2) que le complicó la permanencia.

Los azules de Mánchester rompieron una racha de tres partidos sin conocer la victoria -dos empates en Premier League (Manchester United y Middesbrough) y una derrota en semifinales de la FA Cup (Arsenal)- y se deshicieron sin excesivas complicaciones del Palace.

"Nuestro partido fue de alto nivel, y estoy encantado de que nuestra gente haya podido disfrutar, por fin, de muchos goles", dijo el técnico español Pep Guardiola tras el duelo. "Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal e incluso Everton. Es muy importante jugar la Champions. Está en nuestras manos", añadió.

"Hemos marcado en el primer minuto de la primera parte y en el cinco de la segunda, y eso ayuda mucho. Esta temporada hemos jugado partidos similares que no hemos ganado. Estoy contento porque en los últimos minutos hemos podido disfrutar sin la presión del resultado", señaló el preparador catalán, que celebró los goles de Silva, Kompany, De Bruyne, Sterling y Otamendi.

La mayor sorpresa de este sábado fue la derrota del Hull City del portugués Marco Silva, que hasta ahora se había mostrado intratable en casa, ante el ya descendido Sunderland (0-2).

Los hombres de David Moyes, se rehicieron de la decepción de la caída a segunda división de la pasada semana y, con goles de Jones y Defoe, se llevaron los tres puntos del inexpugnable KCOM Stadium.

"Creo que hemos jugado muy bien en los últimos partidos y las cosas no nos han ido bien. No hemos estado acertados, pero, en cambio, hoy las cosas sí nos han salido", aseguró el cuestionado preparador escocés, quien ya confirmó tras el duelo que seguirá en el banquillo del Stadium of Light el próximo año.

Además, el Leicester se instaló en el 'top-10' después de golear en el King Power Stadium al Watford por 3-0. Los pupilos de Craig Shakespeare, con tantos de Ndidi, Mahrez y Albrighton, se deshicieron sin excesivos problemas de los 'Hornets', que han demostrado en las últimas jornadas estar pensando más en las vacaciones que en el final de liga.

Una de las sorpresas positivas de la fecha fue el regreso del venezolano Salomón Rondón, quien volvió a ver portería en la Premier League después de casi cinco meses.

El internacional 'vinotinto', que ha celebrado ocho tantos este curso, no festejaba un gol en la Premier League desde el 14 de diciembre del pasado año, cuando anotó un triplete en el triunfo sobre el Swansea City (3-1).

El tanto de Rondón ayudó al West Brom a arañar un punto en siempre complicado estadio de Turf Moor, donde empató 2-2 con el Burnley. También se dio un empate a dos goles en Dean Court, entre Bournemouth y Stoke City.

La jornada 36, que arrancó el viernes con la inesperada derrota del Tottenham Hotspur en el Estadio Olímpico de Londres a manos del West Ham (1-0), se completa con cuatro partidos más: Swansea-Everton este mismo sábado en Goodison Park (17:30 GMT); Liverpool- Southampton (13:30 GMT) y Arsenal-Manchester United (16:00 GMT) el domingo en Anfield y Emirates, respectivamente; y el lunes, con el duelo entre Chelsea y Middlesbrough en Stamford Bridge (20:00 GMT).