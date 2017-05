Valencia, obligado a entretener a Mestalla ante un Osasuna sin nada en juego

El Valencia recibe este domingo en Mestalla a Osasuna, ya sin nada en juego y descendido a la Segunda división española, con la necesidad de romper una mala racha de tres derrotas consecutivas y la obligación de divertir y convencer a su afición, que en el último partido en casa registró la peor entrada de la temporada.

Mientras el director general, Mateu Alemany, y el director deportivo, José Ramón Alesanco, se han reunido esta semana en Singapur con el dueño del club, Peter Lim, para planificar la próxima temporada y decidir el nuevo entrenador, el Valencia tiene tres partidos por delante para intentar maquillar otra mala temporada.

Además, uno de los puntos importantes del partido de mañana será ver qué aspecto presenta Mestalla, pues ni el rival ni la hora (16:15 horas) ni la dinámica del equipo invitan, en principio, a la afición a acudir al campo.

El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', tiene la baja por lesión de Aymen Abdennour y prescindió por decisión técnica de Guilherme Siqueira, Mario Suárez y Zakaria Bakkali y ha decidido que Toni Lato juegue con el filial mañana al jugarse la clasificación para la promoción de ascenso a Segunda División.

El técnico valenciano, sin embargo, recupera a Simone Zaza y Joao Cancelo, que cumplieron un partido de sanción en el Santiago Bernabéu, y al centrocampista Enzo Pérez, que se perdió el duelo ante el equipo madridista por lesión.

La entrada en el equipo titular de Zaza y Enzo Pérez supondría la salida del mismo de Santi Mina y Orellana, mientras que Voro apostaría por José Luis Gayà para ocupar el puesto de Toni Lato en el lateral izquierdo y formar en defensa con Montoya, Garay y Mangala.

Una de las incógnitas de la alineación inicial será comprobar si Voro brinda a Jaume Doménech la oportunidad de ser titular o si mantiene bajo palos al guardameta Diego Alves, cuyo futuro parece lejos de Valencia y quien ha mantenido distintas disputas con la hinchada de Mestalla en los últimos encuentros de Liga.

El objetivo de Osasuna, ya descendido a Segunda División de forma matemática hace dos jornadas, es defender el escudo del club con dignidad y de escapar del puesto de colista en las tres últimas jornadas del campeonato.

La principal motivación de la plantilla para este tramo final de la competición es, además de mostrarse en el mercado en el plano individual, acabar lo más arriba posible, lo que proporcionaría mayores ingresos económicos a la entidad.

El equipo pamplonés tiene a tiro al Granada, que cuenta con un punto más que los 'rojillos', y en este sentido será clave el encuentro de la próxima semana entre ambos en el estadio El Sadar.

Osasuna, que viene de empatar frente al Deportivo y solo ha conseguido 3 victorias en 35 jornadas, ha logrado reducir la enfermería para el partido en Mestalla, después de acumular una media de diez bajas durante las últimas semanas, aunque sigue habiendo seis ausencias por lesión y otra por sanción.

El entrenador osasunista, Petar Vasiljevic, recupera a Oriol Riera, que no pudo jugar ante el Deportivo por el contrato de cesión, y a los jugadores que estaban lesionados David García, Nikola Vujadinovic, Unai García y Raoul Loé, aunque estos dos últimos todavía no tienen ritmo y no han entrado en la convocatoria.

El técnico serbio puede disponer de Juan Fuentes, lesionado en la última jornada ante el Deportivo en El Sadar, pero finalmente ha causado baja Kenan Kodro, también lastimado el pasado domingo.

Kenan se une como baja a los lesionados Fran Mérida, Emmanuel Riviere, Tano Bonnín, Miguel Flaño y Didier Digard, mientras que Oier Sanjurjo, el jugador con más minutos de la plantilla, no puede jugar mañana por acumulación de tarjetas amarillas.

Vasiljevic está obligado a introducir al menos dos cambios en el equipo titular por las bajas de Oier y Kenan, quienes podrían ser sustituidos por David García y Oriol Riera, mientras que también tienen opciones de volver al once jugadores como Vujadinovic, Alex Berenguer o Jaime Romero.

-- Alineaciones probables:

Valencia: Jaume o Alves, Montoya, Garay, Mangala, Gayà, Carlos Soler, Enzo, Parejo, Nani, Munir y Zaza.

Osasuna: Sirigu; Aitor Buñuel, Steven, David García, Vujadinovic, Alex Berenguer; Roberto Torres, Fausto Tienza, Causic; Sergio León y Oriol Riera.

Árbitro: Clos Gómez (Comité aragonés)

Estadio: Mestalla

Hora: 14:15 GMT.

-----------------------------------------------------------

Puestos: Valencia (13o - 40 puntos). Osasuna (20o - 19 puntos)

La clave: La respuesta de dos equipos sin objetivos tras una pobre temporada que ha llevado al Valencia a estar en tierra de nadie y a Osasuna a Segunda División cuando falta tres jornadas para el final de Liga.

El dato: El Valencia quiere poner fin a tres derrotas consecutivas.

La frase: Voro: "El club me ha comunicado que busca entrenador"

El entorno: Mestalla podría presentar la peor entrada de la temporada por un partido sin alicientes y un horario poco propicio en el 'Día de la Madre'.

----------------------------------------------------------

EFE.

