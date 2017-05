Cavaliers, a un triunfo de las Finales en el Este; Spurs recuperan ventaja

La superioridad de los actuales campeones de liga, los Cavaliers de Cleveland, se mantuvo una jornada más en la competición de los 'playoffs' de la NBA al conseguir el tercer triunfo consecutivo en la eliminatoria de semifinal de la Conferencia Este que disputan ante los Raptors de Toronto.

Los Cavaliers, con marca de 3-0 al mejor de siete mantienen el invicto en la serie, en lo que va de 'playoffs', y se colocan a solo un triunfo de repetir finales de la Conferencia Este, donde defienden el título de campeones.

Mientras que los Spurs de San Antonio recuperaron la ventaja de campo al vencer de visitantes a los Rockets de Houston, en duelo tejano en la semifinal de la Conferencia Oeste.

El alero LeBron James brilló en el campo de juego y con 35 puntos dejó a los Cavaliers a sólo una victoria de pasar a la siguiente ronda final de la Conferencia Este.

James anotó 35 puntos y los visitantes Cavaliers vencieron 94-115 a los Raptors de Toronto para quedar a sólo un partido de ganar la serie semifinal.

Los Cavaliers pusieron números de 3-0 en la serie semifinal de la Conferencia Este que se juega al mejor de siete, por lo que quedan a sólo un triunfo de eliminar a los Raptors y barrer la serie, objetivo que no le preocupa a James sino hacer el mejor baloncesto posible.

Junto a James, el ala-pívot Kevin Love tuvo doble-doble de 16 tantos y 13 rebotes y los Cavaliers se despegaron en el último cuarto para asegurar la victoria.

DeMar DeRozan terminó con 37 puntos y el pívot lituano Jonas Valanciunas aportó 19 por los Raptors, que no contaron con su estelar base, Kyle Lowry.

Después de tres cuartos estaban abajo por solo dos puntos, antes de que los Cavaliers se despegaran rápidamente.

Con su equipo al borde de la eliminación, el técnico de los Raptors, Dwane Casey, ve el cuarto encuentro como el de demostrar el orgullo que tiene el equipo canadiense, que no desea ser barrido en su propio campo.

Eso no será fácil ante los Cavaliers, el único equipo desde los Lakers de Minneapolis en 1949 y 1959 en ganar sus primeros siete juegos de 'playoffs' en campañas consecutivas.

Los Cavaliers ganaron 10 en fila para comenzar la postemporada del año pasado. La racha terminó cuando los Raptors los derrotaron en los partidos 3 y 4 de las Finales de la Conferencia Este, pero esta vez no pudieron repetir la hazaña.

Irving anotó 16 puntos y Kyle Korver 14 tantos para los Cavaliers, que han ganado sus tres juegos contra Toronto por diez puntos o más. James aportó ocho rebotes y siete asistencias.

La combinación del alero Kawhi Leonard, el ala-pívot LaMarcus Aldridge y el pívot español Pau Gasol fue de nuevo la fórmula ganadora de los Spurs al vencer de visitantes por 92-103 a los Rockets de Houston en el tercer partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Oeste.

La victoria permite a los Spurs recuperar la ventaja de campo al ponerse por delante 2-1 en la serie que disputan al mejor de siete después de haber perdido el primer partido de locales.

Leonard con doble-doble de 26 puntos, los mismos que tuvo Aldridge, 10 rebotes, siete asistencias y una recuperación de balón, se erigió de nuevo en el líder ganador de los Spurs y el que encabezó el ataque balanceado de los Spurs.

La ausencia del base francés Tony Parker, con rotura del cuádriceps de la pierna izquierda, operado el viernes con éxito pero que le costará estar de baja al menos cuatro meses, no se notó en el juego de los Spurs, que sólo estuvieron abajo en el marcador en la recta final del primer cuarto y en el intermedio del segundo.

Los Spurs que jugaron un partido de 'playoffs' sin Parker por primera vez desde la temporada del 2001, le rompieron la racha de 221 que había establecido y que es la mejor marca de la NBA.

Por los Rockets el escolta James Harden recuperó su mejor inspiración encestadora al aportar 43 puntos (14-28, 5-13, 10-11), pero no tuvo presencia en el juego interior y en la dirección del ataque al no implicar al resto de los compañeros, lo que favoreció la estrategia de los Spurs de hacer que los Rockets no fuesen el equipo balanceado del primer partido.

El cuarto partido de la serie se jugará el domingo en el mismo escenario del Toyota Center de Houston.