La lluvia es lo único que está asegurado en el Kentucky Derby

Por primera vez en los últimos años la carrera más importante de la Triple Corona de la hípica en Estados Unidos, el Kentucky Derby, se presenta sin ningún caballo favorito al triunfo, pero si con pronóstico de lluvia.

Mientras que lo que también está garantizado es la participación de dos entrenadores que van a competir con tres caballos cada uno, de los 20 que están inscritos para la carrera de mañana, sábado.

La otra gran novedad de la carrera será ver como el prestigioso entrenador Bob Baffert, cuatro veces ganador del Derby, no tiene ningún caballo este año, algo que sorprende dentro del mundo de la hípica de Estados Unidos.

Aunque el caballo Classic Empire parte como favorito en las apuestas que paga 4 a 1, los expertos no lo dan como el destaque de manera especial por encima del resto de una manera dominante, dado lo que han hecho todos los participantes durante la temporada invernal.

Junto a Classic Empire, los caballos Always Dreaming y McCraken, son los segundos favoritos y pagan 5 a 1, pero con la posibilidad que caiga la lluvia sobre el hipódromo de Churchill Downs, de Louisville (Kentucky), todo se convierte en impredecible.

Lo anterior convierten al Derby de Kentucky en uno de los más abiertos que se recuerda en muchos años.

El entrenador Todd Pletcher tendrá tres caballos en la carrera como son Always Dreaming, Tapwrit y Patch, el caballo que presenta la característica que es tuerto.

Mientras que Steve Asmussen también inscribió a tres con Hence, Looking at Lee y Untrapped.

El entrenador ha perdido en sus 15 intentos en el Derby, el único título importante que falta en su vitrina por lo que este año podría ser el decisivo e histórico en su trayectoria profesional.

"Sería muy bueno agregar el Derby de Kentucky a esa lista", admitió Asmussen cuando se le preguntó sobre lo que espera del primer gran premio de la Triple Corona. "Hemos trabajado para estar en la lucha, luego veremos a ver que es lo que sucede.

Baffert no tiene a ningún caballo que participa en la carrera, pero si tiene la mejor perspectiva para analizar lo que puede suceder en la del sábado.

"Hay mucha paridad. Algunos buenos caballos", destacó Baffert. "Creo que Classic Empire probablemente es el mejor caballo en la carrera. Always Winning, el caballo de Todd, también tiene algo especial. Si logran descifrarlo, podría ganarla. El resto son enigmas".

Classic Empire ganó la carrera Juvenil de la Copa de Criadores el año pasado, cuando fue elegido como campeón de los potros con dos años.

Pero ha tenido lesiones de pezuñas y espalda, y además pasó por una etapa en la que no quiso entrenarse.

"Nos sentimos contentos por estar donde nos encontramos, si tomamos en cuenta lo que ha pasado en los dos últimos meses", valoró el entrenador Mark Casse. "Me encanta ser el favorito, disfrutemos de esto".

En cuanto al pronóstico meteorológico de que habrá lluvia, el mismo establece que las precipitaciones terminen unas horas antes del inicio de la carrera, lo que de todas formas dejaría la pista mojada y haría que la carrera sea todavía más incógnita, si cabe.