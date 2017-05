Samsung Galaxy S8, el mejor celular del mercado con grandes imperfectos

El 2016 será un año para olvidar por lo menos para Samsung, su fiasco con las baterías explosivas del Note 7 es sin duda uno de los eventos más escandalosos en el mundo de la tecnología, no solo por el hecho de que se explotaban, sino también por la pérdida monumental de dinero que representó para la surcoreana.

Con el fin de eclipsar el año Samsung entró pisando fuerte el 2017 con el lanzamiento de su serie A y recientemente presentó el Galaxy S8, su vieja y confiable serie con la que ha competido con Apple en la cima de los smartphones en los mercados.

Hoy, 4 de mayo, curiosamente el día conocido mundialmente como el de Star Wars, decidió lanzar en el mercado el S8 en Colombia y no podría comenzar esta reseña sin otra frase que no sea “que la fuerza te acompañe, Samsung”.

Tuve la oportunidad de tener en mi poder el nuevo smatphone de la compañía hace una semana y puedo asegurar que jamás me había sorprendido gratamente tanto un celular (como periodista de tecnología es usual sorprenderse cada día con las innovaciones en cuanto a realidad virtual, drones, realidad aumentada y cuanta invención venga, pero con celulares creo no haber tenido la oportunidad).

Aunque hay que decir que no todo es perfecto.

A continuación le describiré punto por punto las características del celular con las cuales usted podrá enamorarse o decirle adiós a la compañía.

Primera impresión

Samsung

La frase “todo entra por los ojos” en cuanto a tecnología no sirve de mucho la verdad, siempre ha sido más importante lo que va por adentro, pero en este caso puntual ver el Samsung S8 y no hablar de lo visual sería un error.

Pantalla “infinita"

La surcoreana presentó su pantalla de 5,8 pulgadas “sin bordes”, aunque los tiene, si hay que destacar que el 88% del celular es su pantalla, por ellos lo bautizaron 'infinity display', pues el tamaño de su pantalla combinado con su presentación, al menos en negro, hace percibir que la pantalla cubre todo el celular.

Lo que también hizo desaparecer el botón de inicio del celular, por lo que usted no se encontrará con el convencional y ya conocido botón en la parte inferior del celular y ahora hace parte de los terminales que poseen botones virtuales.

Aunque al parecer, la compañía le tiene pánico al cambiar este punto pues hizo lo posible para que el usuario no sienta el cambio, como por ejemplo, con la vibración asemejar al usuario que está presionando el botón, además usted puede configurar el color de esta parte inferior para que la pueda percibir.

Cortesía Samsung

Diseño alargado, no grande

Lo que realmente hace Samsung con el S8 es mezclar todas las tendencias más sonadas con éxito, ir un paso más allá: quita marcos, le da curvatura a los laterales y hace más larga y menos ancha su pantalla.

Esto claro sin olvidar los puntos determinantes que lo diferencian de su competencia directa con el iPhone su resistencia al agua (IP68).

A primera vista el S8 no es grande, realmente se asemeja mucho a los smartphones de la actualidad en el mercado, sin embargo, al sentirlos en su mano si lo notará muy diferente, no importa si tiene o no la mano grande, su uso es más fácil.

Esto se debe a que la pantalla es larga, no grande.

Sus dimensiones de casi 15 por 6,8 centímetros le permiten al usuario coger mejor su smartphone, y poderlo usar mejor, aunque hay que decir que los botones de apagado, volumen y Bixby (del cual hablaremos luego) están muy arriba del smartphone y presionarlos siempre es difícil, aunque claro es cuestión de costumbre.

En cuanto a colores lo podrá encontrar en cinco colores: Midnight Black, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold y Orchid Grey.

Adiós a la versión Edge

La versión de los Galaxy S tuvo tanta relevancia en el mercado, que para la compañía no valía la pena mantener una versión plana. Con el S8 esta generación desaparece la opción.

Cabe destacar que la surcoreana logró algo increíble en diseño con la combinación de cristal y metal, Gorilla Glass 5 sobre toda su superficie y una cobertura de metal interna; lo que permite entre otras cosas que el terminal no se sobrecaliente fácilmente por su hermeticidad para lograr la resistencia al agua.

Otro aparte, que hace superior esta versión frente a las pasadas, por lo que se quejaban muchos usuarios, es que a la hora de usar la versión Edge la mano tocaba las curvas laterales y se perdía el tacto central en la pantalla, en esta versión al no ser tan pronunciadas las curvas usted no tendrá este problema.

Llegamos al punto crítico del Smartphone: sensor de huella

Al desaparecer el botón, claramente desaparece el sensor de huella en la parte frontal del Smartphone.

En el S8 Lo han puesto en la parte trasera, como hace LG, Huawei, entre otros muchos.

Cortesía Samsung

Sin embargo, no lo lograron bien en su primer intento, además de ser pequeño y estar muy alto… está al lado de la cámara, no abajo, no arriba, exactamente al lado, por lo que usted seguramente ensuciara la cámara y dañará sus fotos.

Además, lo cierto es que el S8 tiene muy limpia en su parte trasera, por lo que concentraron todas las características que lo hacían famoso, flash, cámara con dual pixel, pulsómetro y su sensor de huellas, por lo que quedó todo muy concentrado en el mismo lugar.

Aunque no todo está perdido, llega al rescate su escáner de iris

Esta es no es la primera vez que escuchamos que una empresa de tecnología incluye un escáner de iris para el desbloqueo del Smartphone, lastimosamente si lo ha escuchado fue en el Note 7, si ese que explotaba, pero en Colombia el primero que llega con esta tecnología es el S8, pues recordemos que el Note 7 no llegó por el escándalo.

Este escáner alardea de ser el más seguro y puedo decir que dudaba de ello por eso probé con muchas personas para ver si podían desbloquear su Smartphone con los ojos, y la verdad no di con ninguno, intenté con familiares, amigos, colegas y nada, entonces doy fe de que es muy segura.

En cuanto a su funcionamiento es muy veloz (cuando logramos dar con la distancia correcta), se pensaría que habría problemas para usar este método con poca luz o algún otro problema, pero la verdad es que no, quién hace el reconocimiento de iris no es la cámara, es una luz infrarroja y un sensor que recibe la información de la luz y la convierte en una llave a su celular.

Nuevo procesador Exynos 8895, diga hola al “multiventana”

Explicar la diferencie entre un procesador y otros siempre es difícil, puede leer millones de reseñas y usted seguramente entenderá que aumenta la velocidad de los procesos de su Smartphone pero más allá de esto es difícil comprenderlo.

Por lo que daré ejemplos concretos que le harán entender el poder del Exynos 8895 del S8.El S8 y el S8+ poseen el primer procesador de la compañía con aplicación de 10 nm, lo que lo hace tener un mejor desempeño de procesamiento con menor consumo de batería.

Es decir, se mejora el procesamiento de aplicaciones sin verse sacrificado el consumo de energía.

Es tal el poder de este que usted podrá abrir hasta 12 aplicaciones al mismo tiempo en la pantalla, ojo en la pantalla, es diferente tenerlas en segundo plano, con este procesador podrá ver las 12 al mismo tiempo con la opción de multiventana, por lo que podrá, ver videos mientras escribe en Word, navega en internet, se toma una foto, bueno en lo que pueda usar sus 12 ventanas al mismo tiempo, sin que este se ponga lento.

Samsung mantiene su autonomía

Cortesía Samsung

En cuanto a batería el S8 posee una de 3.000 miliamperios mientra que la versión Plus posee una de 3.500.

Lo que se traduce en 16 horas continuas de vídeo, 67 horas de música, o una navegación de 14 horas con un uso mixto de WiFi y LTE.

Samsung asegura que también será más resistente al paso del tiempo, pues debido a una serie de algoritmos el Smartphone es capaz de detectar qué usa más la persona y adaptar el consumo a cada usuario, lo que permite que el consumo se alargue con el tiempo y el ciclo de vida no se acorte.

Además, como en el S7, los nuevos S8 utilizan la tecnología de carga rápida de la casa llamada ‘Adaptive Charging’, que está relacionado con el Quick Charge 2.0 de Qualcomm. No es la más rápida, tarda una hora y tres cuartos en rellenar el teléfono; con media hora tendrá carga del 50%.

Un punto a destacar es la continuidad en la carga inalámbrica en los dos S8, que es muy cómoda en determinadas circunstancias: si no queremos tanta rapidez, lo vamos a estar usando y el cable nos incomoda.

Auriculares de calidad AKG de Harman

En el apartado del audio creo que no logran competir con marcas como HTC o el mismo Apple, el incluir altavoces estéreo es algo magistral para el usuario y en para el S8 Samsung no lo presentó, por lo que problablemente lo veremos en un futuro.

Por ahora la compañía le apuesta a la experiencia del auricular en compañía de Harman Kardon que ofrece una óptima calidad a través del conector; cabe destacar también que la compañía no dio el paso de Apple de homologar el conector de audio y carga, y podremos encontrar ambos.

Los auriculares son AKG, aquí sí han aprovechado la adquisición de Harman.

Otro punto para Samsung al incluir una unidad que es significativamente mejor que cualquiera de las que “regalan” teléfonos de gama alta.

Bixby gran promesa, corto lanzamiento

Bixby o el asistente inteligente de Samsung abría posibilidades a la marca, como Siri de Apple o Cortana de Windows, sin embargo, al incluirlo a “medio cocinar” en su primera versión y limitado al inglés y el coreano no llama la atención.

Pero independientemente de que aún no sea un asistente inteligente si hay que destacar la apuesta de reconocimiento de imágenes, llamado Bixby Vision: mediante inteligente artificial reconoce elementos de sus fotografías y los relaciona con Internet, permitiéndole ver dónde comprar ese objeto en tiendas como Amazon, o bancos de imágenes como Pinterest.

La cámara una perla, pero no muy diferente a la de S7

Hay que decir que la cámara del S8 es monumental, la posibilidad de captar la imagen con condiciones pobres de luz de su tecnología de cámara Dual pixel continúa siendo asombrosa, es una de las mejores cámaras del mercado y eso sin hablar de su increíblemente rápido enfoque, con la que alardea ser la más rápida del mercado.

En la lista de teléfonos con mejores cámaras, el Samsung sigue estando en la mejor posición junto al iPhone, ambos lograron facilitar al usuario, sin ser experto, una fotografía semi profesional.

No hay la necesidad de disparar pensando demasiado. Aunque claro para los usuarios profesionales existe la opción Pro bastante competente: con las posibilidades de velocidad, ISO, balance de blancos, grabar en RAW o enfoque.