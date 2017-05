"No me volví uribista": Angelino Garzón

"Eso no significa que me voy a pasar a ese partido ni mucho menos. Significa que el expresidente Uribe Vélez está siendo receptivo a lo que he manifestado. Qué necesitamos la unidad en la diferencia para lograr un Gobierno Nacional de reconciliación y de no violencia", sostuvo.

Aseguró, que lo que él está procurando es un acercamiento entre los diferentes candidatos y candidatas de los sectores de izquierda, independientes y el Centro Democrático para tratar de ganar las elecciones presidenciales en 2018.

"Se trata de unir esfuerzos en la diferencia. Por eso afirmó, que hay que atreverse a pensar y volver posible lo imposible en el sentido de que sectores de la izquierda, independientes representados por personas como Piedad Córdoba, Gustavo Petro , Jorge Robledo, Claudia López, Sergio Fajardo rompan los miedos a dialogar y construir acuerdos con el Centro Democrático, porque creo que si ellos dialogan y se unen tienen todas las posibilidades de ganar las presidenciales en 2018, obviamente, respetando el derecho de todas las personas a ser candidatos o candidatas al primer cargo de la república".

Reiteró, que nadie le ha ofrecido ser aspirante a la presidencia o vicepresidencia y sostuvo que lo que está haciendo es una tarea de buena voluntad, sin ningún tipo de contraprestación. "Estoy trabajando para lograr la unidad en la diferencia entre los sectores de la izquierda, independientes y el Centro Democrático para ganar la presidencia en 2018", ratificó.