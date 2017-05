Exdirector de Petrobras dice que Lula sabía de las corruptelas en la estatal

El exdirector de Servicios de Petrobras, Renato Duque, afirmó hoy en un testimonio ante la Justicia que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva "tenía pleno conocimiento de todo", al referirse a la red de corrupción montada para desviar recursos de la petrolera estatal.

Duque, quien ya fue condenado por su responsabilidad en el gigantesco escándalo por los desvíos en la estatal, afirmó que tuvo tres encuentros con el entonces jefe de Estado en los que abordó el asunto y que le quedó claro que el mandatario no sólo estaba al tanto de las corruptelas sino que las comandaba.

"En esas tres ocasiones quedó claro, muy claro para mí, que él tenía pleno conocimiento de todo y que lo comandaba", afirmó Duque al ser interrogado este viernes por el juez federal Sergio Moro, el responsable por la investigación de las corruptelas en Petrobras.

Duque admitió que los contratos de la Dirección de Servicios de Petrobras eran amañados previamente con las empresas que participaban de la red y que aceptaban inflar los valores para destinar el excedente a los partidos políticos que amparaban las corruptelas.

Agregó que una de sus responsabilidades era entregarle parte de esos sobornos al entonces oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la formación fundada por Lula y que gobernó Brasil durante trece años.

El exalto cargo aseguró que en 2007 recibió instrucciones de Lula, por intermedio de uno de sus ministros, para que todos los recursos recaudados con contratos de Petrobras destinados al PT fueran entregadas directamente a Joao Vaccardi, entonces tesorero de la formación y también condenado por los desvíos en la estatal.

Según el exalto dirigente de Petrobras, Lula le pidió en una ocasión que cerrara la cuenta bancaria que tenía en el exterior y en la que recibía la parte que le correspondía de los sobornos, al parecer para que no dejar pruebas des los desvíos.

Duque fue escuchado como testigo en un proceso contra el exministro de Hacienda Antonio Palocci, un importante colaborador de Lula y a quien se acusa de haber favorecido a la constructora Odebrecht en contratos con Petrobras a cambio del pago de sobornos al PT.

El exfuncionario relató que su último encuentro fue en 2014, cuando Lula ya no era presidente, él no estaba en la dirección de Petrobras y la investigación por las corruptelas en la estatal avanzaba con el encarcelamiento de varias figuras políticas.

Agregó que entonces Lula le preguntó si parte del dinero pagado ilegalmente por Odebrecht aún estaba en alguna cuenta en el exterior y le pidió que lo ocultara.

"Presta mucha atención a lo te voy a decir: si hay alguna cosa (dinero en el exterior), no puede estarlo. No puede haber nada en tu nombre ¿Entendiste?", le habría dicho el ex jefe de Estado, según la versión del testigo.

Al final del interrogatorio Duque dijo que estaba más ligero por haber hablado. "Cometí ilegalidades. Quiero pagar por eso, pero quiero pagar por las ilegalidades que yo cometí", agregó, tras indicar que él sería tan sólo un actor de reparto en una obra de teatro en que los grandes responsables son el director y los protagonistas.

Lula, quien ya enfrenta cinco procesos por corrupción, es objeto de otras seis investigaciones por supuestos delitos que le atribuyeron los ejecutivos de Odebrecht que aceptaron colaborar con las investigaciones sobre las corruptelas de la constructora a cambio de reducciones en sus futuras condenas.

El expresidente será interrogado en calidad de reo en uno de esos procesos el próximo miércoles en la ciudad de Curitiba, también por el juez Sergio Moro, y en el que será su primer testimonio desde que comenzó a ser investigado por las corruptelas en Petrobras.

El ex jefe de Estado ha dicho que, tras varios años recibiendo acusaciones sin poder defenderse, finalmente podrá dar su versión cuando sea interrogado por Moro.