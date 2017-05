Tribunal Electoral alerta de baja participación juvenil en comicios panameños

El Tribunal Electoral de Panamá alertó hoy de los peligros que acarrea para la democracia la decreciente participación de los jóvenes en los procesos electorales, al ponerse en marcha el Plan General de Elecciones (Plagel) para los comicios de 2019, indicó una fuente oficial.

El vicepresidente del Tribunal Electoral (TE), Eduardo Valdés, dijo que una de las metas del plan es que se ejerza el derecho a sufragio, en libertad, superando el 76,8 % de participación de 2014.

En particular se espera que aumente la actividad de los jóvenes entre 18 y 25 años de edad, que viene dismininuyendo desde 1994 y solo en 2009 bajó 9,6 % con relación a los comicios de 2004.

Valdés añadió que aunque en 2014 este segmento subió 3 % "es evidente que hay que hacer entre todos una tarea importante para recuperar el interés de nuestra juventud en los procesos electorales".

Valdés pidió poner atención en esta "alarmante" desmotivación de los jóvenes y alentarles a que se motiven a participar.

"Si nosotros los adultos no reconocemos ese hecho" preocupante "y no los motivamos a que participen no vamos a tener generación de relevo que sostenga la democracia", afirmó Valdés.

En las elecciones de 1994 los jóvenes participaron en un 83 %, mientras los mayores de 25 años en un 76 %, recordó.

De otro lado, el magistrado explicó que de aquí al domingo 5 de mayo de 2019 (día de las comicios), todo "quedará prácticamente terminado y habremos cumplido varias metas" contempladas en el Plan de Elecciones.

Una meta es la instalación de las 7.080 mesas de votación y 819 juntas de escrutinio, previo el reclutamiento y la capacitación de más de 45.000 personas para el funcionamiento de las corporaciones electorales que atenderán a 2,7 millones de electores proyectados para el padrón final.

Otra es que el TE haya podido reconocer extraoficialmente la noche del 5 de mayo "el triunfo del ganador o ganadora a nivel presidencial, y anunciarlo al país con la tradicional llamada en vivo de los magistrados a quien resulte electo".

Explicó que en el Plagel para 2019 se han incorporado cambios, como la creación de una comisión de gestión de calidad y otra para indagar la financiación política que estará a cargo de una nueva dirección permanente en el Tribunal.

Esta dirección continuará con las auditorías a la financiación pública y enfrentará el "reto" de fiscalizar la privada y sus nuevos topes, así como la propaganda.

También adelantó que el Tribunal se prepara para imprimir en su propia imprenta las boletas de votación, en lugar de contratar el servicio con una imprenta externa.

"En el Plagel no se deja nada al azar, todo se prevé y, aún así, surgen las contingencias porque esa es una de las características que hemos aprendido de los procesos electorales: hay que estar preparados para lo imprevisto", destacó Valdés.

El pasado 26 de abril, el TE avaló un paquete de reformas electorales aprobado tras un debate parlamentario de más de un año, pero recomendó acometer nuevos cambios antes de las próximas elecciones para solucionar los "vacíos" que va a dejar la ley.

El proyecto de ley 292, que reforma el Código Electoral y aún tiene que ser sancionada por el presidente panameño, Juan Carlos Varela, establece por primera vez límites a la financiación privada de las campañas, de 10 millones de dólares para los candidatos presidenciales o 300.000 dólares para los candidatos a diputado.

El TE alabó esta medida, ya que antes no existían topes a la financiación privada, pero criticó las cantidades por considerarlas "muy elevadas", ya que originalmente proponía un tope de 0,5 dólares por elector, es decir, alrededor de 1,2 millones de dólares con un padrón estimado de 2,4 millones de votantes.