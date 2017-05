Diputadas uruguayas retiran firma de declaración de comisión sobre Venezuela

Las diputadas oficialistas Mercedes Santalla y Lucía Rodríguez retiraron su firma de un proyecto de declaración emitido por los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento uruguayo que manifiesta preocupación por las violaciones a los derechos humanos contra civiles en Venezuela.

El proyecto de declaración fue propuesto el pasado miércoles por la diputada del Partido Nacional y presidenta de la Comisión, Gloria Rodríguez, y en principio contó con las firmas de las dos legisladoras de la coalición de izquierdas que gobierna el país, el Frente Amplio, que después desistieron.

El texto del proyecto reclama a Venezuela "el apego estricto a los compromisos internacionales de protección de Derechos Humanos" que el país firmó y lo compromete a ello "sin posibilidad de evasión".

Esto surge a raíz de las denuncias de tortura realizadas ante la Corte Penal Internacional.

Según explicaron fuentes de la bancada oficialista a Efe, el proyecto de resolución, si bien incluye a todos los miembros de la comisión de Derechos Humanos, no la representa como tal ya que es una iniciativa que aún "no tiene estado parlamentario", por lo que no fue derivado a ninguna comisión.

"Se firmó un proyecto de resolución que en realidad es un proyecto de declaración y se inició el trámite para que entrara a consideración parlamentaria", informaron desde el oficialismo.

En declaraciones al diario El Observador, la diputada Santalla afirmó que la marcha atrás de ella y su compañera de bancada se debe a que ellas no coincidían en que la resolución se debata en el plenario, sino que iba a hacer un comunicado en representación únicamente de la Comisión.

"Era la Comisión de Derechos Humanos que se expresaba sobre la situación de Venezuela y que se estaban violando los derechos humanos. Nada más", destacó Santalla.

Asimismo, la diputada oficialista señaló que ella, al igual que Rodríguez, defienden los derechos humanos y "cuando son violados" hay que decirlo, pero no está de acuerdo en acusar solo al oficialismo o a la oposición de hacerlo, sino que hay "un problema de ambas partes".