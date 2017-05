Alcaldes opositores no participarán en proceso de Constituyente venezolana

La opositora "Asociación de Alcaldes por Venezuela" anunció hoy que no participará en el proceso de Asamblea Nacional Constituyente convocado por el presidente, Nicolás Maduro, el pasado lunes, pues consideran que es un "fraude" a la Constitución vigente en el país.

"Le decimos a todos los venezolanos que no vamos a aceptar ese proceso constituyente, que no vamos a participar en él, que no podemos participar en un fraude a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", dijo el alcalde del municipio capitalino Baruta, el opositor Gerardo Blyde, en representación de 80 alcaldes del país, en rueda de prensa.

En ese sentido, dijo al Gobierno que si quiere "medirse lo que toca este año son elecciones de gobernadores y alcaldes" y agregó que incluso para la medición del presidente de la República, antes de tiempo, existe también un mecanismo en la Constitución como "la enmienda".

Blyde indicó que en el artículo 347 de la Carta Magna se "señala claramente que el único que puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es el titular del poder originario" es decir, "el pueblo de Venezuela".

"Es falso que quien pueda ejercer la iniciativa sea el convocante", agregó Blyde que sólo se encontraba acompañado de los alcaldes de tres de los cinco municipios de Caracas, Carlos Ocariz por Sucre; David Smolansky por El Hatillo; Ramón Muchacho por Chacao y la alcaldesa metropolitana de la capital, Helen Fernández.

El artículo 347 de la Carta Magna establece que "el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución".

Asimismo, Blyde dijo que el Gobierno le miente al pueblo venezolano al decir que la Constitución no será modificada, pues aseguró que "todo proceso constituyente termina con una nueva Constitución".

Consideró además que el decreto firmado por Maduro no contempla el voto "universal" porque, argumentó, cuando se plantea una elección de constituyentes por sectores "están estafando" al ciudadano.

El pasado miércoles, Maduro presentó ante el Poder Electoral el decreto por el que solicita la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente y señaló que el pueblo elegirá "en las próximas semanas" con voto "universal, directo y secreto a todos los constituyentistas" que formarán parte de la misma.

El mandatario resaltó que el decreto determina que los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente "serán elegidos en los ámbitos sectoriales territoriales bajo la rectoría del CNE".

"¿Quien decide qué sector sí y qué sector no puede tener representantes en la Constituyente?, ¿Por qué un sector sí y otro no? Eso es una estafa (...) y viola el principio de universalidad de culto", cuestionó hoy Blyde.

Los alcaldes opositores también señalaron que han "recibido amenazas" que han sido "públicas" por parte de voceros del Gobierno con el fin de causar intimidación, por las manifestaciones antigubernamentales que se han realizado desde hace un mes en el país.

En ese sentido, ratificaron su decisión de "garantizar la protesta pacífica" y rechazaron los actos de violencia que en medio de las protestas iniciadas el pasado 1 de abril han dejado al menos 36 muertos y más de 700 heridos.