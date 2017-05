El Gobierno birmano anuncia medidas contra las noticias falsas en internet

El Gobierno birmano ha anunciado medidas contra la divulgación en internet de noticias falsas que crean "inestabilidad política" como un mayor uso de las leyes y la agilización de la comunicación oficial, informó hoy la prensa estatal.

En un comunicado, el Ministerio de la consejera del Estado, Aung San Suu Kyi, denunció que las noticias falsas son distribuidas a través de cuentas fraudulentas que utilizan las siglas del partido gobernante, la Liga Nacional para la Democracia (NLD, en inglés).

Las informaciones estarían dirigidas contra Suu Kyi, líder de facto del país, y el presidente, Htin Kyaw, y se expanden rápidamente en las redes sociales, según la nota publicada en portal de The Global New Light of Myanmar.

El Ministerio señaló que la divulgación de las noticias falsas y rumores se están realizando de forma "intencionada" para crear "miedo y ansiedad" entre la población para desestabilizar al Gobierno elegido en las elecciones democráticas de 2015.

Las autoridades se comprometieron a aumentar el uso de las leyes para combatir esta tendencia y a publicar información del Gobierno "en tiempo real".

Tras casi cinco décadas de dictadura militar, el partido de Suu Kyi ganó las elecciones de noviembre de 2015 y formó gobierno cuatro meses más tarde.

Aunque aún existen limitaciones a la libertad de prensa, los medios de comunicación se han multiplicado y también ha aumentado el acceso a internet en los últimos años, sobre todo a través de la telefonía móvil con operadoras como Telenor Myanmar, Ooredoo, MNTC y la estatal MPT.