Acampan frente al Congreso argentino en reclamo de la violencia de género

Movimientos sociales, feministas y de derechos humanos acamparon hoy frente al Congreso argentino en Buenos Aires en reclamo de "la escasa atención que el Estado da a una problemática que genera una mujer asesinada cada 18 horas", informaron fuentes de las organizaciones a Efe.

Daysi Balcera, integrante de la Campaña Nacional Contra las Violencias Hacia las Mujeres (CNCVHM), remarcó en declaraciones a Efe que las medidas que está tomando el Estado no están funcionando.

"Las mujeres muertas en manos de un hombre violento se triplicaron, (aumentaron) las llamadas a la línea 144 y no hay medidas concretas para asistir a esas compañeras que sufren violencia", especificó Balcera.

Alicia Magallanes, que sufrió violencia de género durante años, hoy es miembro de la Campaña y ayuda a otras mujeres a superar lo que les sucedió.

"Me llevó a un intento de suicidio muy grande estar tanto tiempo en estado de depresión, me separé, pensando que estaba mal separarme, no estando totalmente convencida de que era una víctima de la violencia", reconoció a Efe.

A su modo de ver, las mujeres "necesitan acompañamiento", algo que normalmente no obtienen de instituciones ni del Estado y que al final proviene de "las mismas compañeras", que ayudan a sus vecinas en los barrios.

"No es posible que el Estado se desentienda de su responsabilidad en la prevención y acompañamiento", aseveró Mariana Frega, miembro del Frente de Organizaciones en Lucha e integrante de la Campaña.

La protesta surgió luego de una primera reunión fallida prevista para ayer con la titular del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, a quien las organizaciones le exigían una mayor presencia del Estado en la problemática.

El acuerdo se alcanzó durante un segundo encuentro celebrado hoy, en el que Tuñez y los representantes de la Campaña convinieron una serie de puntos entre los que se pedía una mayor participación de las organizaciones sociales en las decisiones estatales vinculadas a la problemática, explicó a Efe Frega.