El Perez Art Museum de Miami rebasa el millón de visitantes en tres años

El Perez Art Museum of Miami (PAMM) superó hoy la cifra del millón de visitantes desde que abrió sus puertas en diciembre de 2013, informó la institución.

Anya Brjevskaia, quien acudió al museo junto a su hijo de 2 años, Alexandre Forbin, fue la visitante millonésima y entre confeti y globos recibió el agasajo del personal del museo, además de presentes que incluyeron, entre otros, una canasta con artículos de arte, catálogos, vales de consumo y una membresía anual.

Convertida en el principal centro de arte de Florida, el PAMM se alza sobre la Bahía Vizcaína con más de 18.600 metros cuadrados de espacio, en una construcción con diseño de la firma de arquitectos suizos Herzog & de Meuron y que reemplazó al antiguo Museo de Arte de Miami (MAM).

El director de la institución, Franklin Sirmans, destacó en una nota el orgullo que significa "alcanzar este importante hito", el cual refleja el "apoyo continuo del público" a la "diversa" programación de exposiciones y actividades del museo.

"El PAMM se asienta en una crucial ubicación geográfica en la que las Américas cruzan sus caminos. Nuestro objetivo siempre ha sido servir a nuestra comunidad diversa ofreciendo un lugar para que las personas se reúnan y tengan un diálogo global sobre el arte contemporáneo", agregó.

El museo ha albergado destacadas exhibiciones, entre ellas la primera antológica en Estados Unidos del argentino Julio Le Parc, un referente mundial en el arte cinético y cuya muestra "Form into Action", inaugurada en noviembre del año pasado, atrajo a 132.249 visitantes, una cifra récord para la institución.

Otras muestras importantes fueron la dedicada al artista chino Ai Weiwei, "According to What?", vista por casi 114.000 visitantes, y la colectiva "Poetics of Relation", que sumó más de 90.000 personas.

Asimismo, el museo ha sido galardonado con el Superintendent's Choice Award que le entregó el pasado abril el sistema de escuelas públicas del Condado Miami-Dade, por el desarrollo de programas artísticos y educativos a favor de estudiantes locales.

La institución, que también acogió una retrospectiva de Antoni Tàpies, lleva el nombre del empresario inmobiliario de origen cubano Jorge Pérez, que donó 40 millones de dólares para su construcción, los que se sumaron a los fondos públicos de los ciudadanos de Miami.

El PAMM descansa en el denominado Parque de los Museos, a orillas de la bahía de Cayo Vizcaíno, en el centro de la ciudad.