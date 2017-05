Sampaoli dice que van a "pelear por dejar al equipo en la mejor posición"

El técnico del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, lamentó tras empatar 1-1 con la Real Sociedad que les volviera a faltar "contundencia" en el área contraria y no aprovecharan las "nueve o diez opciones de gol" que tuvieron, pero afirmó que van a "pelear por dejar al equipo en la mejor posición".

"Era un partido importante, pero no lo pudimos definir cuando estábamos arriba (en el marcador). El rival nos dominó siete u ocho minutos del segundo tiempo; después fue todo nuestro, pero no fuimos capaces a través del dominio de tener más contundencia, y eso nos llevó al empate", dijo en rueda de prensa el entrenador sevillista.

Aún así, resaltó la "búsqueda" que protagonizó su equipo "hasta el último segundo, con virtudes, aciertos y también errores, pero fue desde el primero hasta el último minuto", e insistió en que la clave del fútbol son los goles.

"Tuvimos alguna inestabilidad defensiva, pero si hubiéramos concretado un 30 % de las ocasiones, se hubiera acabado antes el partido", aseguró Sampaoli, para quien "el nivel de contundencia" que tuvo la pasada jornada el Málaga y hoy la Real "fue muy alto", pues en el caso de los donostiarras "de dos hicieron una", mientras que el Sevilla tuvo "muchas" y sólo "convirtió una".

Para el preparador argentino, a pesar del empate, los sevillistas fueron "extremadamente dominadores y protagonistas del partido, pero en las áreas ellos estuvieron más contundente", y añadió sobre la lucha por un puesto en la Liga de Campeones que alcanzar al Atlético "se puso muy difícil".

"Más allá del dolor de no ganar, me da más pena que alguien que busca tanto, no encuentre" el premio de la victoria, dijo Sampaoli, que destacó "el grado de compromiso con la camiseta que ha tenido el grupo", tanto en este encuentro como durante toda la temporada.

Por ello, incidió en que "hay que intentar pelear por dejar al equipo en la mejor posición" con independencia, "en esa lucha", de "los imponderables que uno pueda tener en cada partido", ya que el Sevilla no tiene que "cesar en esa búsqueda", que es lo que les "puede llevar a una clasificación muy importante para el club".

"Sabemos que vamos al estadio de uno de los mejores equipos (Real Madrid), pero lo buscaremos con mucha grandeza, y después está el último en casa", precisó el técnico, que aseveró que "la intención del grupo es saber que existe la obligación de llevar al Sevilla lo más arriba posible", por lo que le "duele no haber logrado cosas después del trabajo del equipo".