Seleccionador de Argentina pide que sea obligatorio ceder jugadores

El seleccionador Sub'20 de Argentina, Claudio Úbeda, dijo hoy que la FIFA debería determinar la obligatoriedad de la cesión de los jugadores convocados para disputar el Mundial de la categoría, tras la negativa de Independiente de ceder a Ezequiel Barco.

"La FIFA debería reglamentar la obligatoriedad de cesión de jugadores y a su vez la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) tendría que hacer lo mismo. Es la única manera para que la selección sea la prioridad", dijo Úbeda en rueda de prensa.

"Los papeles están sobre la mesa. Nosotros citamos a Barco, pero Independiente no lo cedió. A mí no me interesa confrontar ni generar un conflicto pero las cosas están claras", añadió.

El presidente de Independiente y vicepresidente segundo de la AFA, Hugo Moyano, dijo que el centrocampista no había sido convocado, algo que Úbeda desmintió hoy al señalar que su nombre estaba en la lista que hizo pública la AFA hace días.

"Entiendo que para el club Barco fuera importante pero también lo era para nosotros. Lamento mucho no poder contar con él para el Mundial", añadió.

En cambio, resaltó que Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate, y Nelson Vivas, el de Estudiantes de La Plata, cedieron sin problemas a jugadores que son importantes en sus equipos.

Barco, una de las figuras de Independiente y de la Sub'20, fue dado de baja a último momento y en su lugar fue convocado Ignacio Méndez, de Argentinos Juniors.

El creativo jugó a principios de este año el Sudamericano Sub'20 de Ecuador en el que Argentina consiguió la clasificación para el Mundial que se jugará en Corea del Sur del 20 de mayo al 11 de junio.

La Albiceleste debutará en el grupo A ante Inglaterra el 20 de mayo, luego enfrentará a Corea del Sur el 23 y cerrará contra Guinea el 26.

Argentina partirá este sábado rumbo a Vietnam donde disputará dos partidos de preparación ante las selecciones sub'20 y sub'23 de ese país el 10 y el 14 de mayo, respectivamente.

La lista de los 21 futbolistas citados para el Mundial la integran:

Porteros: Franco Petroli (River Plate), Marcelo Miño (Rosario Central) y Manuel Roffo (Boca Juniors).

Defensores: Juan Foyth (Estudiantes de La Plata), Gonzalo Montiel (River Plate), Milton Valenzuela y Lisandro Martínez (Newell's Old Boys de Rosario), Marcos Senesi (San Lorenzo) y Leonel Mosevich (Argentinos Juniors).

Mediocampistas: Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata), Exequiel Palacios (River Plate), Brian Mansilla (Racing Club), Santiago Colombatto (Cagliari, Italia), Lucas Rodríguez (Estudiantes de La Plata), Tomás Belmonte (Lanús), Matías Zaracho (Racing Club) e Ignacio Méndez (Argentinos Juniors).

Delanteros: Ezequiel Ponce (Granada, España), Lautaro Martínez (Racing Club), Marcelo Torres (Boca Juniors) y Tomás Conechny (San Lorenzo).