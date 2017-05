Márquez: "Quizás las conclusiones no han sido del todo claras"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), decimocuarto al final del primer día del Gran Premio de España de MotoGP, señaló que "quizás las conclusiones no han sido todo lo claras porque la pista aún no estaba al ciento por ciento y porque hemos dado pocas vueltas con todo lo que queríamos probar".

"De todas maneras está claro que se tiene que entender quien ha puesto el neumático blando trasero, el nuevo y diferentes cosas, pero los planes que teníamos para os primeros libres lo hemos tenido que pasar a los segundos, nos ha tocado sacrificar un poquito para decidir que moto usar para el fin de semana y ver si se puede mejorar para sacar una conclusión clara y hemos sacado cosas bastante positivas", explicó el piloto de Repsol.

"Si nos fijamos en la posición estamos lejos, pero a nivel de ritmo no estamos tan mal, Dani sí que, por alguna razón, se ha sentido muy fuerte, de esos fines de semana que tiene inspirado y de momento, es viernes, pero cuando Dani empieza bien normalmente mantiene un gran nivel", comentó Marc Márquez sobre su compañero de equipo.

"Lo positivo es que lleva la misma moto que yo y tengo que comparar y ver donde va mejor él y donde voy mejor yo, pero hoy hemos sacrificado este entrenamiento para probar dos motos totalmente diferentes, entenderlas bien, y mañana tocará ir a por faena, buscar lo mejor con lo que tenemos y en los test posteriores al gran premio entender el problema que tenemos", dijo Márquez.

Sobre los favoritos para la primera carrera en España, el piloto de Repsol Honda dijo que "es muy pronto porque al final es el primer entrenamiento, había alguna zona de humedad y lo coges o no lo coges pero normalmente siempre me adapto bien, pero hoy no lo he visto del todo claro".

"Los tiempos son importantes porque siempre es mejor empezar primero que estando decimocuarto pero hay que entender que es muy difícil saber de qué manera han trabajado en cada garaje, de que manera ha trabajado cada piloto", recalcó el piloto de Repsol.

En cuanto al rendimiento de su rival Jorge Lorenzo, Marc Márquez afirmó que "no tiene que demostrar nada, el talento ya lo ha demostrado en años anteriores y si se siente a gusto va a llegar, veremos cuando y cuán rápido llega, pero hoy ya ha sacado un poquito, ha hecho cuarto, es un circuito que para su estilo de pilotaje va muy bien y creo que es lo que compensa lo que le falta a la Ducati. Para el campeonato está lejos pero puede ganar carreras y encontrarse mejor el año que viene".