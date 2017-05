Pol Espargaró: "No estamos ni al ciento por ciento, tenemos que encajar"

El español Pol Espargaró se mostró "contento pero más sorprendido" de haber conseguido entrar por primera vez en la segunda clasificación directa con su nueva KTM RC 16 el primer día, pues aseguró que no estaba "ni en cincuenta por ciento, ni de broma, porque creo que tanto el motor como yo nos tenemos que encajar".

"Es la primera vez que ponemos este motor en pista. Y ha ido muy bien. Ahora tenemos que dar una oportunidad a los electrónicos para que hagan su trabajo y veremos lo rápidos y buenos que son, confío mucho en ellos, y a partir de aquí ver la progresión de este motor pero estoy sorprendido con su rendimiento", reconoció Pol Espargaró, que estrenó hoy un nuevo motor para su KTM.

"Más que contento estoy muy sorprendido, porque aún no sabemos realmente qué ha pasado, lo tenemos que mirar porque el motor es muy nuevo y lo probamos muy poco en Le Mans y ha sido montarlo aquí y todo ha empezado a funcionar", reconoció Espargaró.

"He ido detrás de Maverick y no se me escapaba acelerando, también detrás de alguna Ducati, de Dovi, muy al principio de la sesión, cuando no habíamos ajustado nada, y se me iba poco, pero ha sido sorprendente sentirte otra vez ahí, es una sensación muy bonita", comentó el piloto de KTM.