Lorenzo: "La posición de hoy es buena, pero es un poco fantasma"

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), que concluyó cuarto el primer día de pruebas del Gran Premio de España de MotoGP, aseguró que su posición de hoy "es buena, pero un poco fantasma".

"El tiempo de Márquez y Viñales no es ése y eso significa que la posición real sería sexto o séptimo", añadió.

Jorge Lorenzo, sin embargo, manifestó que ve "posible entrar directamente en la segunda clasificación".

Lorenzo no quiso valorar su rendimiento del primer día con la Ducati en Jerez.

"Hay que esperar porque el instinto ahora con la Ducati me lleva a ir muy lento. Pilotar con instinto lo hice en los test de Sepang en invierno e iba muy lento el primer día y aquí todavía tengo que pensar, hoy mucho menos, pero todavía tengo que pensar para sacar el máximo rendimiento", destacó.

En lo que más debe mejorar Jorge Lorenzo es "sobre todo en la frenada, en cómo usar el freno de atrás".

"Con la Yamaha no lo usaba prácticamente nunca y hay que sacrificar un poco la salida para hacer el tiempo en la entrada, que es lo que te pide la moto de momento, hasta conseguir mejorar esa segunda parte de las curvas", agregó.

"La moto la verdad es que, entrando en curva, sobre todo en las rápidas, la primera parte de curva, su estabilidad no es mala, entramos bastante rápido y en donde perdemos es a la hora de dejar los frenos y empezar a abrir el acelerador", explicó Lorenzo.

"En esos momentos la moto tiende a no girar y a alargar la curva y no podemos abrir el acelerador o preparar la salida de la curva igual que Honda y Yamaha, que tienen mucha estabilidad en las curvas rápidas, lo pudimos comprobar muchos años, sobre todo me acuerdo un año que Stoner iba más o menos más rápido que yo en la mayor parte del circuito, pero en dos curvas rápidas le cogía medio segundo", explicó.

"Ahí, la Yamaha siempre ha ido bien, pero no es nuestro punto más débil en esas dos curvas rápidas, sino más bien en los ángulos, que es en donde tenemos que dar la vuelta completamente y girar contra dirección después", recalcó el nuevo piloto de Ducati.

"Era consciente de que iba primero, porque lo marcaba en la pizarra, pero sabía que era algo momentáneo porque la mayoría de los pilotos empezaron con duro detrás y cuando pusiesen el blando sabía que iban a mejorar mucho los tiempos y que no me iba a durar mucho esa posición", reconoció Lorenzo.