Pedrosa: "Es viernes, pero es muy positivo que hemos empezado rápido"

El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), autor del mejor tiempo de entrenamientos en la primera jornada del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez de la Frontera, comentó que "es viernes, pero es muy positivo haber empezado rápido en lluvia y rápido en seco".

"Sabemos que no va a llover más, pero para el equipo y para mí es bueno saber que el paquete de la moto hoy ha sido bueno de salida, también en seco, por lo que el total es positivo y mañana seguiremos con el trabajo pues hay que mejorar y saber cuál es el neumático más adecuado para las temperaturas, pues tienen que seguir subiendo bastante hasta el domingo", explicó Pedrosa.

"Veremos cómo reaccionan los neumáticos, las motos o el motor con más temperatura en pista, pero hoy ha sido un día positivo y nos quedamos con eso, si bien habrá que adaptarse a cada momento", anticipó el piloto de Repsol Honda.

En un determinado momento se hizo referencia a la llegada de un nuevo sistema de escape. "El objetivo es tener un poco más de potencia, ya que con los escapes intentas cambiar la manera de entregar la potencia o la manera de cómo es la potencia total y puedes buscar que sea más suave, más agresiva, ganarla o perderla; los escapes no sólo afectan a una parte, normalmente afectan a más cosas, y en la primera impresión que tuve había que mejorarlo bastante", dijo.

"Han hecho cosas en Japón, pero en América perdí dos entrenamientos, en las tandas del viernes no pude probar el neumático duro, luego el domingo me faltó ese neumático duro y, bueno, no sé cuál es el resultado total ahora, parece que va un poco mejor", reconoció Pedrosa.

En donde no quiso entrar es en la posibilidad de ganar el domingo en Jerez, si bien afirmó que "evidentemente para estar más arriba en la clasificación hay que coger más puntos y eso pasa por no cometer errores y coger el máximo de puntos por lo que si en esta carrera se pueden coger muchos puntos pues te metes mucho más en la pelea seguro".