Simona Halep: "Prefiero ganar un Grand Slam que ser la número uno del mundo"

Madrid, 5 may (EFE).- Simona Halep, la última campeona del Mutua Madrid Open, aterrizó el pasado martes en la capital española dispuesta a retener su corona. Con esa ambición se ejercitó durante los últimos cuatro días en el complejo deportivo de la Caja Mágica, donde comparece como la tercera preclasificada.

Ni la alemana Angelique Kerber ni la checa Karolina Pliskova se atreven, sin embargo, a discutir el favoritismo de la talentosa tenista de Constanza. Ambas señalaron a Simona Halep como la principal candidata a retener el cetro y ella desea repetir.

"Volver a ganar en Madrid es algo que me encantaría, aunque sé que no será fácil", comentó Halep en una entrevista a EFE. "Aquí estamos las mejores del mundo, cada partido será complicado así que solo pienso en superar la primera ronda", abundó.

Su rival en la apertura del evento será la checa Kristyna Pliskova, número 58 del ránking. Ante ella espera exhibir el buen juego que siempre le ha acompañado en España.

"La verdad es que aquí me he sentido genial. He jugado muy bien en años anteriores, diría incluso que el mejor tenis de mi carrera se ha visto aquí, en este torneo. En Madrid me siento como en casa y quizás con algo de suerte este año me volverá a ir bien", indicó.

Aunque es la última campeona, Simona Halep obvia la presión.

"Sí siento una presión positiva y agradable, que hace que quiera dar lo mejor de mí misma durante los próximos días", sostuvo durante una distendida charla en la zona de jugadores.

La rumana es consciente de que en las fechas venideras, si rinde como espera, tendrá "la oportunidad de volver a vencer". "Después, ya se verá cuántos partidos puedo ganar. No puedo decir que vaya a volver a ser la campeona, pero sí que deseo conseguirlo", reconoció.

Inmersa ya en la temporada de polvo de ladrillo y con Roland Garros en el horizonte, Simona Halep remarcó que "cada torneo" es importante. Lo es el de Madrid, de categoría Premier Mandatory en categoría femenina, y por esta razón adelantó que competirá con una "responsabilidad máxima".

"Esta semana volveré a tener la responsabilidad de dar lo mejor de mí misma, de ofrecer mi mejor tenis, de trabajar duro y de ganar mis partidos. En esta ocasión no llego con muchos torneos a mi espalda, tampoco con grandes resultados, pero sí siento que estoy preparada para hacer algo grande en la Caja Mágica", señaló.

Su discurso, extremadamente ambicioso, se ve trasladado a su palmarés. En 2008 se postuló como uno de los nombres de futuro al proclamarse campeona de Roland Garros júnior y desde su salto al circuito de la WTA ha conquistado 14 títulos individuales.

En el Grand Slam parisino pisó asimismo la ronda final, aunque la rusa Maria Sharapova -ya de vuelta a la competición tras cumplir una sanción de quince meses por dopaje- le negó el trofeo de vencedora.

Simona Halep no olvida aquella derrota. Se fija, de hecho, como gran reto triunfar en uno de los cuatro 'major'.

"Prefiero ganar un Grand Slam que ser la número uno. Las dos cosas son especiales, muy grandes y no sé si podré conseguirlo alguna vez, pero estoy trabajando muy duro para estar cada vez más cerca", afirmó. "Cuando empecé a jugar al tenis soñaba con llegar a ser profesional. Con 14 años ya decía que quería ser una de las mejores y aquí estoy", expuso la cuarta mejor raqueta mundo.

Su historia sirve ya de inspiración a cientos de niñas en Rumanía. "Eso me hace feliz, pero confío en mejorar para ser incluso una mayor inspiración para ellas", apostilló.