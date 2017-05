Luis Enrique ve "preparado" a Andrés Iniesta para jugar todo lo que queda

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha dicho hoy que ve a Andrés Iniesta "preparado" para jugar los 90 minutos de los cuatro partidos que le restan a su equipo para acabar la temporada: tres de Liga y la final de la Copa del Rey.

Sin entrar a comentar si el jugador debe renovar con el club azulgrana, el técnico asturiano ha destacado que "su trayectoria en el Barça la hemos disfrutado todos". El capitán azulgrana ha entrenado hoy con normalidad y mañana recibirá el alta para poder jugar contra los castellonenses.

La primera oportunidad para ver de nuevo a Andrés Iniesta será mañana ante el Villarreal, un partido que Luis Enrique ha calificado como "de los más difíciles de esta Liga".

El entrenador del Barça ha señalado que se espera "un partido similar" al que se vio en el Estadio de la Cerámica en la primera vuelta, en el que el Barça no pasó del empate a pesar de que, según Luis Enrique, "merecimos ganar".

Luis Enrique se ha explayado a la hora de ensalzar las virtudes del Villarreal, del que ha dicho: "Será complicado quitarle el balón porque defiende muy bien y además sus delanteros tienen gol. Es uno de los equipos de la Liga más difíciles de contrarrestar".

Sobre la lucha por el título de Liga, Luis Enrique ha augurado que "todo tiene pinta de que se va a decidir en la última semana" y que la clasificación de los rivales de Barça y Real Madrid en esas tres últimas jornadas "poco tiene que decir porque puedes tener problemas en cualquier partido".

Por su experiencia como jugador, Luis Enrique considera que la presión al final del campeonato "se va dividiendo" entre los diferentes equipos y que los jugadores "deben soportarla e intentar superarla".

Personalmente, el técnico vive sus últimas semanas como entrenador del Barcelona "con la misma ilusión" que los finales de temporada anteriores y considera que su sustituto debe tener "las mismas características" con las que él se presentó en su primera rueda de prensa como entrenador.

Luis Enrique ha evitado pronunciarse sobre la repercusión que tendría en el barcelonismo y en la valoración de la temporada de su equipo la posibilidad de que el Real Madrid acabara la temporada conquistando la Liga y la Liga de Campeones.

"Analizar lo que hacen los demás equipos es particular de cada aficionado del Barça y mi trabajo es hacerlo sobre lo que haga mi equipo", ha zanjado el técnico.

Los monosílabos y el "no me interesa" han aparecido cuando se la he preguntado a Luis Enrique por temas que no tenían que ver con el encuentro que su equipo jugará mañana contra el Villarreal, evitando así cualquier polémica que se le planteara.

Al técnico no le interesa "mucho" la rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo por el próximo Balón de Oro ni los libros que lee el entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores. "Yo también leo. Y mucho", ha dicho Luis Enrique.

Ante la posibilidad de que el Real Madrid llegue a su tercera final de Champions en cuatro años mientras que el Barça solo ha estado en una, Luis Enrique ha dicho que es "un dato que realza al Real Madrid como club" pero que considera "partidista al ver solo lo que ha hecho en la Champions y no que el Barça ha ganado más ligas".

Luis Enrique ha resuelto las dos últimas preguntas con un simple "no". No considera el técnico que el banquillo del Real Madrid haya aportado más que el del Barça esta temporada y no tiene ningún consejo que darle al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, para remontar la eliminatoria contra el Real Madrid.