Muguruza: "Tengo buenas sensaciones intentaré mejorar mis últimos resultados"

La española Garbiñe Muguruza, quinta favorita, aseguró que tiene "buenas sensaciones" para disputar el Mutua Madrid Open donde espera "mejorar" sus últimos resultados conseguidos en el torneo madrileño.

"Siempre quiero llegar a las últimas rondas sobre todo aquí que es donde la gente me sigue más, ya que, es el país en el que juego. Estoy contenta de estar aquí porque me encanta y espero que vaya mejor", explicó en la comparecencia ante los medios.

"Este año he llegado antes y me encuentro mejor desde el primer día. Hay un poco de altitud que, aunque no parezca, para nosotros se nota bastante, pero intentaré mejorar. A ver si lo consigo", añadió la vigente ganadora de Roland Garros, ya "recuperada" de las molestias físicas que arrastraba desde comienzo de año.

Garbiñe desveló que esta mañana ha estado entrenando el saque. "Aquí tiene truco ya que son puntos gratis que puedes obtener si los preparas bien", manifestó.

A pesar de ello, la jugadora de origen caraqueño no se siente "favorita"."No es un torneo en el que haya jugado especialmente bien, no tengo un historial bueno", recalcó.

"Aquí suele haber sorpresas. Supongo que las favoritas son las que se han adaptado a estas condiciones. Simona Halep por ejemplo, el año pasado ganó y jugó muchas veces bien. Dominika Cibulkova puede ser otra favorita".

"Maria Sharapova siempre va a tener el foco, juega muy bien. La vi en Sttutgart y lo está haciendo muy bien. Siempre es una rival peligrosa", dijo sobre la vuelta de la tenista rusa a la competición después de quince meses sancionada por dopaje.

La raqueta número seis del mundo debutará en la Caja Mágica ante la suiza Timea Bacsinszky de la que comentó que "es muy buena rival para la primera ronda". " Es un buen partido para empezar aunque todos los encuentros contra ella han sido difíciles, recuerdo la final de Pekín que fue muy difícil", añadió.

Aunque la tenista hispano-venezolana apuntó que cuanto "más difícil son los partidos", "más aprendes" ya que "al final es todo experiencia", comentó.

Garbiñe dijo que "sigue siendo la misma" de antes de ganar Roland Garros el año pasado. "Quizás ahora tengo más ganas de abrazar trofeos, pero soy la misma persona".

Resaltó, además, que últimamente se ve "mejor". "He aprendido cómo jugar en momentos determinados, qué actitud tener, qué pensar, qué no hacer. Supongo que me ayudará a mejorar lo que antes no hacía", reconoció.

"Antes estaba nerviosa, me venían pensamientos negativos. Ahora intento apartarlos,sobre todo en el set decisivo donde se sabe quién gana y quién no. Más calma", apuntó.

Este año Muguruza, junto con Carla Suárez, han descartado jugar dobles "por ahora". "Hubo un momento que jugué muchos y cuando perdimos la final del Masters decidimos con centrarnos en el individual porque el ránking subió para las dos y era difícil compaginar ambos", señaló.