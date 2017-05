Coleman renueva su contrato con el Everton hasta 2022

El lateral derecho irlandés Seamus Coleman ha estampado este viernes su firma en nuevo un contrato de renovación de cinco temporadas con el Everton, hasta junio del año 2022.

Coleman, de 28 años, quien se está recuperando de una aparatosa fractura de tibia y peroné que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante al menos seis meses, llegó al Everton en enero de 2009 procedente del Sligo Rovers por 60.000 libras (70.800 euros) y hasta la fecha ha disputado 247 encuentros con la camiseta azul de los 'Toffees'.

"Estoy encantado de haber firmado un nuevo contrato. Llevo aquí mucho tiempo y éste es un lugar muy especial para mí", aseguró el internacional irlandés, en unas declaraciones a la página web del club.

"Habíamos acordado la renovación y sólo faltaba la firma, algo que íbamos a hacer después del parón de selecciones (se lesionó en un partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 frente a Gales), pero lamentablemente me lesioné", comentó.

"El presidente (Bill Kenwright) me escribió esa misma noche y me dijo que no me preocupara por el nuevo contrato, que cuando regresara estaría listo para mí. Ahora quiero devolver la confianza depositada en mí y demostrar al club que no se equivocaron cuando me ofrecieron un nuevo contrato de larga duración", añadió Coleman.

En sus ocho años en Goodison Park, el futbolista irlandés ha disputado 247 encuentros, en los que ha visto portería en 24 ocasiones, convirtiéndose en uno de los mejores laterales derechos de la Premier League.