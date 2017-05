Kerber: "No espero mucho de Madrid porque no he tenido buenos resultados"

La alemana Angelique Kerber, primera favorita, aseguró que "no espera mucho" del Mutua Madrid Open porque no ha tenido "buenos resultados" en los últimos años pero resaltó que irá "partido a partido".

"No es el mejor torneo que he jugado en los últimos años. En Madrid, en los últimos tres años he caído en la primera ronda. Para ser honestos no espero mucho de este torneo, pero entreno día a día para jugar mi mejor tenis", explicó Kerber en la comparecencia ante los medios.

Kerber cayó eliminada en octavos de final del torneo de Sttugart hace una semana por la francesa Kristina Mladenovic, un partido que intenta "olvidar lo más rápido posible " porque "no fue bueno".

"Ahora solo pienso en Madrid para prepararme para París. Intento mejorar mis movimientos sobre tierra y necesito partidos porque no es mi mejor superficie", apuntó.

Aunque la alemana apuntó que el cambio de un torneo a otro es "grande". "Siempre es diferente venir aquí porque las condiciones son diferentes porque se pasa de jugar bajo techo al aire libre y hace falta tiempo para adaptarse", señaló.

La número dos del mundo debutará en la Caja Mágica ante la húngara Timea Babos de la que dijo que "no lo ha hecho mal en las últimas semanas". "Pero no pienso en contra quien juego sino que me centro en mí", añadió.

"Estoy feliz por Serena Williams. Solo pienso en como jugar mi mejor tenis, no en las tenistas que no van a jugar", apuntó sobre la futura maternidad de la estadounidense.

Sobre la vuelta de la tenista rusa Maria Sharapova al tenis profesional después de 15 meses de sanción por dopaje, la número dos del mundo comentó que en Stuttgart "lo hizo bien" pero "habrá que ver si su buen juego es continuo".