La demanda contra el Hotel California de México que no es el de la famosa canción de la banda estadounidense The Eagles

El hotel está situado en la localidad de Todos Santos, Baja California, México.

La localidad costera de Todos Santos, en Baja California, cobró esta semana una publicidad inesperada.

Con poco más de 5.000 habitantes, esta pequeña población mexicana es conocida por su belleza y atractivo turístico.

Y ahora, por una pelea legal: la que enfrenta a la banda de rock estadounidense The Eagles con uno de sus alojamientos, el hotel California.

" Mensaje engañoso "

El 1º de mayo, The Eagles presentó en un tribunal federal de Los Ángeles, California, una demanda contra el hotel mexicano por "vulneración de marca".

"A través de publicidad dirigida a consumidores de Estados Unidos y mediante comunicaciones en persona, los denunciados hacen que los usuarios crean que el hotel de Todos Santos está asociado con The Eagles y que, entre otras cosas, sirvió como inspiración para la letra de la canción 'Hotel California', lo cual es falso", expone la demanda elaborada por la abogada Laura Wystma.

El grupo The Eagles, formado en los años 70 en California por cuatro chicos del Medio Oeste estadounidense, firmó muchas canciones memorables pero una de ellas destaca de forma inconfundible, Hotel California, lanzada en 1976.

Según el grupo, en el hotel se venden camisetas con un mensaje engañoso que tilda el lugar de "legendario" y además es frecuente escuchar canciones de The Eagles en su hilo musical.

"'Hotel California' no es sólo un superventas o el título del álbum más exitoso de The Eagles, es la esencia de la banda" , añade Wystma.

Objetivo del pleito

Lo que la banda busca con este litigio es un mandato judicial para que el hotel deje de usar ese nombre o abandone cualquier acción que sugiera que tiene una conexión con The Eagles.

El grupo también reclama los beneficios que haya podido obtener el hotel y una compensación por daños.

Sin embargo, el proceso será complicado: la solicitud del grupo para registrar oficialmente la marca "Hotel California" está todavía pendiente y el de Todos Santos no es el único alojamiento con ese nombre.

Silencio del hotel

El hotel California mexicano ya se llamaba así cuando abrió sus puertas en 1950 , 26 años antes de la aparición de la canción.

Cambió de propietarios y tuvo varios nombres hasta que en 2001 lo compró la pareja canadiense formada por John y Debbie Stewart que le devolvió su "California" original.

El hotel aclara en su página web que no tiene ninguna relación con The Eagles.

Los dueños del hotel no han hecho comentarios por el momento.

"Sí, nos han estado llamado pero no sabemos nada, el gerente está fuera del hotel", le dijo a BBC Mundo un empleado que respondió el teléfono.

En su página web, en un apartado que no se sabe si fue escrito antes o después de conocerse la noticia, el hotel le dedica unas líneas a The Eagles:

"Un rumor fabricado en los 90 por alguien sin relación con los dueños del hotel cuenta que el local llegó a ser propiedad de The Eagles. Esto es inequívocamente falso. Aunque los actuales propietarios del hotel no tienen ninguna relación con The Eagles ni promueven ninguna asociación, muchos visitantes están cautivados por las 'coincidencias' entre la letra de la canción y el edificio y sus alrededores".

Canción e mblemática y enigmática

Sólo en Estados Unidos se vendieron 16 millones de copias de la canción "Hotel California", que lideró la lista de éxitos durante 19 semanas y en 1977 ganó el Grammy a mejor grabación del año.

The Eagles fue una de las bandas de rock más exitosas de los años 70, con múltiples éxitos, como Desperado y Take It Easy. Su álbum de Grandes Éxitos vendió 30 millones de copias en Estados Unidos.

Aunque en la cubierta del álbum aparece el hotel Beverly Hills de Los Ángeles, la canción no está inspirada en un lugar concreto.

Su letra ha dado lugar a todo tipo de teorías y explicaciones.

"Es básicamente una canción sobre el lado oscuro del sueño americano y los excesos en EE.UU., algo de lo que sabíamos bastante", explicó en una ocasión su intérprete, Don Henley.

"Éramos chicos de clase media del Medio Oeste. 'Hotel California' fue nuestra interpretación de lo que era darse la gran vida en Los Ángeles".

El fundador y guitarrista de The Eagles, Glenn Frey, murió en enero de 2016 a los 67 años de edad.

Pero las especulaciones sobre posibles referencias al mundo de las drogas, cultos satánicos o incluso canibalismo no han cesado.

"Todo el mundo quiere saber de qué trata la canción y no lo sabemos", le dijo a la BBC en 2008 un sonriente Glenn Frey, fundador y guitarrista del grupo, fallecido en enero de 2016.

En su intrigante final, la canción dice: " Puedes hacer el check out cuando quieras, pero no puedes marcharte jamás ".

Litigios a un lado, ¿querrá el hotel California de Todos Santos verse identificado con este verso?