Star Wars se toma las redes sociales en su día

"Que la fuerza esté contigo", es quizá la frase más icónica de la saga cinematográfica de ficción creada por George Lucas, y la similitud en su pronunciación en inglés "May the force with you" con la fecha del 4 de mayo (también en inglés), es la razón adoptada por los seguidores Star Wars, para decretar esta fecha como el día internacional de su serie favorita.



Así, la fecha se ha convertido en la ocasión para que miles de personas al rededor del mundo expresen su simpatía por la serie de películas de ciencia ficción, e invadan las redes sociales con toda clase de imágenes que hacen alusión a la saga, así como de fotografías de adminiculos propios de su devoción por ella.

Dentro de las publicaciones que se pueden encontrar en redes sociales, también se encuentran alusiones que se han hecho de Star Wars en algunas series de televisión.

Qué la fuerza nos acompañe #maythe4thbewithus #starwarsday Una publicación compartida de Alan Vallejo García (@alan_lennon2) el 4 de May de 2017 a la(s) 1:20 PDT

Happy Star Wars day! #starwarsday #maythefourthbewithyou Una publicación compartida de Mia (@less_than_mia) el 4 de May de 2017 a la(s) 1:20 PDT