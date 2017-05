¡Los estados de WhatsApp superaron a los de Snapchat!

Hace unos meses la aplicación de mensajería instantánea más importante en el mundo, anunciaba que ahora los estados de WhatsApp se podían compartir fotos y videos que desaparecerían en 24 horas, al igual que otras aplicaciones como Instagram y Snapchat.

La mayoría de usuarios se estaba quejando con la actualización que realizó la aplicación. Sin embargo, The Verge asegura que “WhatsApp ya registra un promedio diario de 175 millones de usuarios activos a nivel mundial, una cifra nada envidiable si se tiene en cuenta que la aplicación de mensajería tiene mil millones de cuentas”.

La razón principal de que esta cifra sea superior a la de Snapchat que cuenta con 161 millones de usuarios activos, es porque los usuarios de WhatsApp no han migrado a otros sitios, asegura el medio. Bloomberg hace poco publicó unas estadísticas donde detallaban que el 35% de los usuarios no utiliza Fcaebook y el 46% no usa Instagram.

WhatsApp tiene la meta de que estas cifras incrementen en los próximos días.