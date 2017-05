Viviane Morales asegura que el Gobierno le tiene “miedo” a los mecanismos de participación

La senadora liberal Viviane Morales, quien lidera el referendo para prohibir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, respondió a la solicitud del Gobierno para archivar esa iniciativa.

La legisladora aseguró que la oposición del Gobierno no será razón suficiente para impedir el trámite del referendo que está siendo discutido en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara.

“El Gobierno parece que era muy cercano a la democracia cuando creía que podía ganar el plebiscito, pero como lo perdió, se está dando cuenta que este país está muy desligado de lo que el Gobierno está haciendo”.

Según Morales el Gobierno no cuenta con el apoyo de los colombianos para incidir en una decisión en las urnas. “A mí no me preocupa que el Gobierno, que tiene un 20% de favorabilidad, se oponga al referendo porque sé que con nosotros está el 80% de este país”.

En los próximos días se radicará la ponencia para el tercer debate de este referendo y se conocerá si avanza el trámite o no.