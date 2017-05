Angelino Garzón participará en el Congreso Nacional del Centro Democrático

El senador Álvaro Uribe estuvo visitando al exvicepresidente Angelino Garzón hace algunos días para hablar de la situación política del país, el proceso de paz con las dos guerrillas y, por supuesto, del panorama electoral para la campaña presidencial que se empieza a mover con el paso de los días.

La principal intención de Uribe era invitar a Garzón al Congreso Nacional del Centro Democrático, que se hará este fin de semana y su petición fue aceptada. Caracol Radio consultó al exvicepresidente y reveló que asistirá a ese encuentro y que tiene listas las palabras que pronunciará allí.

“Después de que me reuniera con el expresidente Uribe Vélez, tomé la decisión de asistir a ese Congreso Nacional al recibir la invitación cordial. Si tengo la oportunidad de saludar el evento, reiteraré la necesidad de trabajar juntos para lograr una unidad de la izquierda, los independientes y el Centro Democrático para conformar un Gobierno Nacional que promueva la reconciliación nacional y así todos ganemos”.

Reconoció que esa tarea no será nada fácil porque no es militante del Centro Democrático ni de las otras colectividades con las que se busca hacer una unión, pero aseguró que persistirá hasta lograrlo. “Estoy seguro que cada uno por su lado no ganará las elecciones así pasen a la segunda vuelta. Yo no quiero participar en consultas internas de los partidos políticos y por lo tanto seré respetuoso de las decisiones que se tomen”.

Sin embargo, el representante a la Cámara Edward Rodríguez, quien estuvo presente en ese encuentro, aseguró que sí existe la posibilidad de que Angelino Garzón esté en una precandidatura presidencial. “Yo creo que sí y lo cierto es que él fue elegido vitalmente con las políticas que representaba el presidente Uribe así que estamos esperando que tome decisiones para definir qué pasará”.

Explicó que, por ahora, la principal tarea del exvicepresidente será la de quitarle el estigma, que según él, el Gobierno ha querido imponerles de ser un partido de extrema derecha. “Promoviendo que el uribismo u otros partidos puedan ser una alternativa de poder. Aquí somos centro y eso lo hemos demostrado”.

Lo cierto es que en el Congreso Nacional que se hará el próximo sábado 6 de mayo, se empezará a definir la hoja de ruta para las presidenciales del 2018, se elegirá la dirección del partido y se despejarán dudas sobre las precandidaturas.

El sonajero uribista

Iván Duque, María del Rosario Guerra y Carlos Holmes Trujillo están firmes en sus aspiraciones electorales, pero ese no es el mismo caso de Óscar Iván Zuluaga, quien se mantendrá al margen hasta que resuelva sus problemas por el supuesto ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña de 2014.

En las toldas del uribismo esperan a que Luis Alfredo Ramos defina su situación en la Corte Suprema de Justicia para definir si podrán contar con él, pero lo cierto es que sectores del partido lo ven como un firme candidato.

Y aunque algunos quieren integrar a la colectividad al exprocurador Alejandro Ordóñez y a Marta Lucía Ramírez, lo cierto es que, por lo menos en primera vuelta, no habrá posibilidades de coaliciones aunque compartan varias tesis.