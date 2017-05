Gobierno califica de inconstitucional el referendo contra adopción igualitaria

El ministro del Interior Juan Fernando Cristo, envió una carta a la Comisión Primera de la Cámara en donde hace trámite en tercer debate el referendo para prohibir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, para fijar la posición del ejecutivo frente a esa iniciativa de la senadora Viviane Morales.

Cristo asegura en su misiva que ese mecanismo de participación es inconveniente e inconstitucional ya que “la limitación de la regla de la mayoría es inherente a la idea y al concepto de Estado y de democracia consagrado en la Constitución. Derrumbar este límite atenta contra los principios democráticos de respeto a los derechos, igualdad y pluralismo como pilares esenciales del Estado colombiano”.

En su extenso relato y argumentación para fijar la posición del Gobierno, Cristo dice que “el proyecto desconoce la protección constitucional a toda forma de familia, basada en lazos de amor y cuidado. En términos de costos constitucionales, censura toda forma de familia que no esté en armonía con la noción de familia nuclear tradicional. Además, pone en entredicho la cláusula democrática como es la regla de la mayoría limitada. No puede someterse al voto de la mayoría la decisión de restringir o limitar un elemento esencial de un derecho fundamental. En las democracias constitucionales, el contenido y elementos esenciales de los derechos fundamentales no están sujetos a la opinión o disposición de las mayorías”.

El jefe de la cartera política darle vía libre en el seno de una democracia constitucional a una iniciativa como la que se estudia constituye un precedente peligroso para la democracia, concretamente, para los miles de niños, niñas y adolescentes en situación de difícil adoptabilidad, los cuales contarán con menos opciones.

El referendo hace trámite en el legislativo a la espera de la discusión en tercer debate, pero la ponencia no ha sido radicada.