Ojo: Al cocinarlo sabrá si su arroz es plástico

El Invima ha sido enfático en asegurar que no hay arroz plástico en el país. Sin embargo, no son pocos los que discuten esa afirmación.

“Puede que el Invima diga que no hay, en el sentido de que no está entrando legalmente, pero sí está llegando de contrabando. Y he tenido la oportunidad de verlo”. Así lo afirmó Johan Álvarez, magister en toxicología de la Universidad Nacional, que aseguró que hay evidencias de que el arroz plástico llega de China.

Según ha podido investigar, el plástico que más utilizan es uno llamado Bisfenol, más conocido como BPA, que "es una sustancia química a base de propano".

Pero, ¿qué puede ocasionar en las personas?

El experto asegura que poco a poco se va generando una “toxicidad crónica”. El gran problema es que el efecto no ve inmediatamente, sino después de un determinado tiempo.

“El BPA va a disminuir el metabolismo normal en los humanos. Se absorbe muy rápido y a largo plazo se tendrán problemas en la circulación, y sobre todo problemas hepáticos”, dijo.

Y aseguró que estas sustancias también influyen en la actividad hormonal del ser humano y en su desarrollo neurológico y conductual. “Sin contar que hay estudios que muestran que si lo consumes oralmente vas a tener obstrucciones gastrointestinales”, añadió.

¿Cómo detectarlo?

De acuerdo con Álvarez, el arroz plástico es fácil reconocerlo cuando se prepara, antes no.

“Cuando lo cocinas normalmente es como si estuviera mazacotudo, y cuando lo empiezas a mover es como si fuera queso. La textura es diferente. Es fácil reconocerlo”, explicó.