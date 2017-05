Gobierno rechaza la Constituyente para solucionar crisis en Venezuela

La canciller María Ángela Holguín aseguró que la crisis que se está viviendo en Venezuela no se solucionará a través de la Constituyente popular a la que se está convocando por parte del presidente de ese país Nicolás Maduro.

Holguín aseguró que habrá que esperar a que se conozcan los detalles de la convocatoria, pero que en un principio no es coherente que no haya participación de los partidos de oposición. "No creemos que la mejor manera de salir de la crisis es la de convocar una Asamblea Constituyente sin el voto que contempla la constitución venezolana".

La canciller aseguró que su postura es la reiteración de lo que se manifestó en ante la Celac para pedir unas elecciones en las que se puedan tomar decisiones definitivas para Venezuela.