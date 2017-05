OEA estudiará petición del Parlamento venezolano de frenar la salida del país

La Organización de Estados Americanos (OEA) estudiará la petición del Parlamento venezolano, controlado por la oposición, de frenar la salida del país de la organización, solicitada el 28 de abril por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Washington, 4 may (EFE).- La Organización de Estados Americanos (OEA) estudiará la petición del Parlamento venezolano, controlado por la oposición, de frenar la salida del país de la organización, solicitada el 28 de abril por el Gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, entregó hoy al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Washington, el documento aprobado el martes en la Cámara sobre la "nulidad" de la solicitud de retirada de la organización.

"Borges me entregó el acuerdo de la Asamblea Nacional sobre inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia de la Carta de la OEA, que estudiaremos", escribió Almagro en su cuenta de Twitter tras el encuentro, sin precisar más al respecto.

El argumento del Parlamento venezolano, según explicó Borges en una rueda de prensa, es que en su país "los pactos internacionales sobre derechos humanos" tienen "rango constitucional" y, por tanto, "no hay fórmula" para abandonarlos.

Según el parlamentario, Venezuela "no tiene ningún mecanismo" para retirarse de pactos "que de manera clara lleven a otorgar derechos humanos", como la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948 que el pasado viernes denunció el Gobierno de Maduro para solicitar su retirada de la organización.

"No hay manera y así está establecido en la Constitución", aseguró el opositor.

En su opinión, el documento que hoy presentó "pararía el reloj de los dos años", el plazo que tarda en hacerse efectiva la salida de un país de la OEA.

Pero admitió que "eso es una decisión que ahora, con las reglas de los propios convenios y la propia organización, queda sometida para que se frene" en la OEA.

Almagro no compareció ante la prensa tras su reunión con Borges y se limitó a escribir en su cuenta de Twitter que había conversado con él sobre la "situación actual de crisis en Venezuela".

Después de recibir al parlamentario, informó también en la red social de que había mantenido "un diálogo" con el abogado constitucionalista Román José Duque, sin precisar más al respecto.

A continuación, exigió, también en Twitter, visitar al líder opositor venezolano encarcelado Leopoldo López.

"Exijo visitar a Leopoldo López amparado en los compromisos que Venezuela tiene vigentes con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos", escribió Almagro en su cuenta de la red social Twitter, sin precisar más al respecto.

En otro mensaje en Twitter, Almagro afirmó que "el Gobierno de Venezuela se negó a comprobar el estado de salud del preso político Leopoldo López" y que su "familia y abogados llevan más de un mes sin verlo".

Lilian Tintori, esposa de López, protestó hoy frente a la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado venezolano de Miranda (centro), para exigir ver a su marido, del que el Gobierno difundió la noche del miércoles un video como prueba de "fe de vida", en medio de una serie de informaciones que indicaban que el político había sido trasladado a un hospital.

Tintori consideró que este "vídeo de la dictadura es falso" y afirmó que la única fe de vida que aceptará será ver a su esposo.

Almagro ha recibido y apoyado a Tintori y a otros familiares de políticos presos en Venezuela en numerosas ocasiones, y es una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Maduro, con el que mantiene un choque frontal desde hace casi dos años.

La salida de Venezuela de la OEA no será efectiva hasta dentro de dos años, por lo que hasta entonces el país sigue siendo un miembro pleno de la OEA con todos sus derechos y obligaciones, según explicó a Efe la semana pasada la Secretaría de Asuntos Jurídicos del organismo.

Entre esas obligaciones están el respeto a los derechos humanos, de manera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podrá seguir atendiendo casos del país hasta que la salida sea efectiva.

No obstante, el Gobierno venezolano ya ha dejado claro que ya no participará en ninguna actividad de la OEA y que no tendrá en cuenta nada de lo que se apruebe en el organismo.