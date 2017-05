Canciller venezolana se reúne con mediador de ONU para la disputa con Guyana

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con el mediador de la ONU para la disputa con Guyana por la región de Esequibo con el fin de avanzar en las gestiones para solucionar el litigio, informó hoy el Gobierno de VenezuelaLa reunión con el mediador Dag Nylander, celebrada el miércoles en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, se efectuó "como parte de los esfuerzos de la diplomacia bolivariana de paz para solucionar el diferendo territorial entre la naci

La reunión con el mediador Dag Nylander, celebrada el miércoles en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, se efectuó "como parte de los esfuerzos de la diplomacia bolivariana de paz para solucionar el diferendo territorial entre la nación caribeña y la República Cooperativa de Guyana", informó la Cancillería en un comunicado.

El pasado 11 de abril, Nylander se reunió con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para presentarse como el candidato a continuar las gestiones en el litigio.

En esa ocasión el diplomático noruego indicó que seguiría una agenda de visitas "para interactuar con los Gobiernos de Guyana y Venezuela con vistas a considerar los próximos pasos en los esfuerzos de mediación", informó la agencia estatal AVN.

La región del Esequibo está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, pero la controversia se agudizó después de que la estadounidense Exxon Mobil descubrió en mayo de 2015 yacimientos de petróleo en aguas en la zona del litigio.

El Gobierno de Venezuela emitió en la misma época un decreto presidencial que dictaba una orden administrativa de defensa del país, con una demarcación que incluía como propias todas las aguas del Atlántico frente a la costa de Esequibo.

La ONU ha decidido dar a Nylander un "mandato fortalecido de mediación" para buscar avances hasta el final de 2017.

Si para entonces Naciones Unidas entiende que no hay un "progreso significativo" para resolver la disputa, derivará el caso a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, a no ser que los dos países le pidan explícitamente que no lo haga.

Nylander fue enviado especial de Noruega al proceso de paz de Colombia entre 2012 y 2016 y también representó a su país ante la ONU entre 2001 y 2014.