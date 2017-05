Piñera anuncia un fideicomiso para sus negocios e incluye a su familia

El exmandatario Sebastián Piñera anunció hoy que establecerá un fideicomiso ciego para desligarse de sus millonarios negocios en Chile y el extranjero si gana las presidenciales de noviembre, y afirmó que su mujer y sus hijos tomarán medidas voluntarias para evitar conflictos de interés.

El precandidato conservador a la presidencia de Chile explicó las acciones que tomará en la administración de su patrimonio para ceñirse a la ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, vigente desde el año pasado, y otras medidas adicionales.

Piñera, que gobernó entre 2010 y 2014, explicó que su decisión excede los requerimientos de la ley con el objetivo de que los ciudadanos "puedan constatar que no me anima ni me inspira otro interés que el de servir a Chile y a su gente".

"Mi compromiso esencial como presidente de Chile será dedicarme en plenitud a recuperar a nuestro país de la difícil situación de estancamiento y frustración en que hoy se encuentra y que tanto ha deteriorado la calidad de vida de las familias chilenas", sostuvo en una rueda de prensa.

Piñera, que según la revista estadounidense Forbes posee una fortuna valorada en 2.700 millones de dólares, anunció que dejará en manos de fideicomisos la administración de las acciones en sociedades constituidas en Chile y en el extranjero.

Además reveló que él y su esposa, Cecilia Morel, se han retirado "por completo" de la propiedad de las sociedades conformadas junto a sus hijos en las que tenían una participación minoritaria.

"Esto se materializó en abril y la porción ya pagada se encuentra invertida en depósitos a plazos", añadió Piñera.

El expresidente enfatizó que su esposa ha decidido sumarse a todos los compromisos e iniciativas en materia de probidad, pese a que la ley no la obligaba a ello.

De este modo, Cecilia Morel realizará una declaración de intereses y patrimonio y constituirá fideicomisos ciegos en las compañías donde tenga acciones.

Adicionalmente, sus cuatro hijos se desligarán de manera provisional de las inversiones de empresas de su propiedad que cotizan en la bolsa chilena.

Piñera enfatizó que este paquete de medidas "va mucho más allá de lo exigido por la letra y el espíritu de la ley", y reiteró su compromiso con el servicio público.

"Si mi motivación fuera proteger los legítimos intereses o proyectos personales o familiares, me habría dedicado a dicha tarea y no habría dedicado la casi totalidad de los últimos 30 años de mi vida al servicio publico", sostuvo.

Piñera recordó que en 2010, antes de asumir la Presidencia, constituyó un sistema de fideicomisos ciegos para separarse de la administración de sus negocios en el mercado local, pese a que en ese época no era una obligación legal.

Además, pocos meses antes de llegar al Gobierno vendió sus acciones en la aerolínea Lan, el canal Chilevisión y la Clínica Las Condes.

Pese a esto, Piñera no pudo deshacerse de las acusaciones y sospechas de conflictos de interés, un fantasma que ha resurgido con miras a las elecciones de este año.

Piñera, el favorito en las encuestas para ganar las elecciones del 19 de noviembre, participará el 2 de julio en las primarias de la oposición conservadora para convertirse en el candidato único de la derechista coalición Chile Vamos.