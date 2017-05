Ministro argentino ve "perversa" la ley que beneficia a represor de dictadura

El ministro de Justicia de Argentina, Germán Garavano, tildó hoy de "perversa" y "uno de los mayores engendros" la conocida como ley '2x1', que el Supremo aplicó este miércoles sobre un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983), y que supone rebajar su pena.

En declaraciones a radio La Red, el también máximo titular de Derechos Humanos consideró que su "rol" es cumplir los dictados del alto tribunal y "no criticarlos", al ser fallos de la máxima instancia judicial, aunque señaló que le parece una ley que "termina beneficiando a las personas que cometieron las mayores ofensas y no a delincuentes primerizos".

"Genera consecuencias perversas, por eso yo siempre estuve en contra de esa decisión", añadió.

La polémica se originó este miércoles después de que la Corte Suprema de Justicia anunciase la aplicación de un beneficio penitenciario que rebaja la pena del civil Luis Muiña, condenado en diciembre de 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos contra cinco personas en una cárcel clandestina que funcionó en un hospital público durante el régimen.

La decisión del Supremo, aprobada con tres votos a favor y dos en contra, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001, actualmente derogada, y que señala que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, a partir de ese plazo cada día se computará doble al establecer la duración de la pena.

El beneficio, que se da después de un largo periplo judicial, se aplica al tratarse de la ley "más benigna" y al ser, los delitos por los que fue condenado, anteriores al 2001.

Los diversos organismos de derechos humanos vinculados a las víctimas del régimen de facto salieron a criticar fuertemente al Supremo y al Gobierno de Mauricio Macri, del que cuestionan su política al respecto.

"La ley fue uno de los mayores engendros, una de las leyes mas perversas en materia de política criminal y todavía hoy seguimos pagando las consecuencias de una legislación realmente desastrosa", subrayó Garavano.

En su opinión, "fue una ley que por suerte está derogada" pero "más de 15 años después" se sigue "pagando las consecuencias".

El titular de Justicia reconoció que no le parece "justo" para "ninguna persona condenada" que haya cometido cualquier delito, que se aplique esa ley.

"Yo como dije no voy a opinar sobre fallos de la corte, mantengo la posición, la he mantenido en todos los casos, no hay una instancia (más), es la ultima interprete de la ley (...) siempre en el ministerio es dejar de lado la opinión", continuó el ministro, pero recalcó que "la discusión del 2x1 debería estar fuera del debate jurídico".

Así y todo, este miércoles continuaron las fuertes críticas por la decisión.

"El gobierno está avasallando los derechos constituidos. Vamos a pelear esta medida. La Corte no votó por unanimidad, no hay acuerdo en que esto se aplique. Acá se torturó, se mató, se arrojó a la gente al mar, estos crímenes ofenden a la humanidad", señaló Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, a la radio La Once Diez.

Asimismo, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien ayer abogó por respetar el fallo de la corte, defendió hoy la independencia de los poderes del Estado, y aseguró a Radio Rivadavia que es "un error dirigir las críticas hacia el Gobierno" porque el Poder Ejecutivo "no tiene ninguna injerencia".