Estudiantes venezolanos convocan a asambleas en universidades y a protestas

La organización de universitarios venezolanos Movimiento Estudiantil convocó hoy a acompañar las "asambleas estudiantiles" que se realizarán mañana en distintas universidades del país para luego encabezar movilizaciones hacia "distintos puntos" no especificados y pedir "libertad".

"Mañana desde cada universidad habrá asambleas estudiantiles, donde no nada más invitamos a los estudiantes sino a todos los sectores de la sociedad. Estas asambleas tendrán por fin movilizaciones a distintos puntos", dijo Daniel Ascanio, presidente de la Federación del Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar de Caracas.

En esta actividad en la que participarán también los diputados opositores, según dijo Ascanio, "cada universidad encabeza una protesta que exige y demanda libertad".

"Mañana hablan las universidades, el movimiento estudiantil, mañana habla toda Venezuela", reiteró en nombre también de otros centros universitarios del país.

La convocatoria de los estudiantes fue hecha, luego de condenar los sucesos ocurridos hoy en Caracas en los que más de 200 personas resultaron heridas, según informaron las autoridades y en el que un joven de 17 años murió por una herida en el cuello, causada por arma de fuego, según las autoridades.

Ascanio también se refirió al decreto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien presentó hoy ante el Poder Electoral la convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que, aseguró, no respaldan los estudiantes.

"Aquí estamos las caras de todas la universidades, aquí están las bases electas con votos en todas las universidades y nosotros no respaldamos su constituyente, no respaldamos su violación a los derechos. No respaldamos esta propuesta porque usted lo que plantea hoy es un gran fraude", dijo.

Según señaló, en las universidades autónomas, experimentales y privadas, los estudiantes están "en contra de su propuesta y en la única universidad en donde ustedes tienen apoyo que es la Universidad De Oriente (en el este del país) y es porque no han permitido elecciones".

Hoy la oposición venezolana intentó movilizarse hacia la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en el centro de Caracas, pero la manifestación fue dispersada con gases lacrimógenos.

Desde hace un mes Venezuela experimenta una ola de protestas antigubernamentales convocadas por la oposición, algunas de ellas han terminado en hechos violentos que han dejado un saldo de 34 muertos.