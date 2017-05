¿Miley Cyrus rompió con Liam Hemsworth?

La historia de amor de Miley Cyrus y Liam Hemsworth ha sido fielmente documentada por la prensa internacional desde que comenzara en el set de rodaje de la película 'La última canción' en el año 2009, a lo que siguió una rápida pedida de mano y una ruptura muy sonada en la época más polémica de la antigua chica Disney. Sin embargo, a finales de 2015 la pareja sorprendió al mundo entero con una última y aparentemente definitiva reconciliación, y ahora la hija de Billy Ray Cyrus ha hablado sin tapujos sobre los motivos que les llevaron a separarse y cómo decidieron darse posteriormente una nueva oportunidad.

"Necesitaba demasiado cambiar. Y cambiar cuando estás con alguien es muy difícil. De repente, dices: 'Ya no te reconozco'. Tuvimos que volver a enamorarnos", ha confesado en una entrevista al número de mayo de la revista Billboard.

Después de que su quinto álbum, 'Miley Cyrus & Her Dead Petz', pasase sin pena ni gloria a nivel comercial, Miley está preparada para volver a la carga con su nuevo sencillo, titulado 'Malibu', que verá la luz el próximo 11 de mayo. El nuevo trabajo completo de la también actriz saldrá a lo largo de este año, pero todavía no hay fecha ni título para su sexto disco, en el que, admite, ha influido su relación intermitente con Liam Hemsworth.

"Van a hablar de mí de todas formas si me ven salir de un restaurante con Liam. ¿Por qué no utilizar toda esa energía en mi relación y decir, 'Así es como me siento'? Salir con una artista como yo es probablemente lo peor que te pueda pasar, porque siempre acabas escribiendo de tus mie**** en tus canciones. Es inevitable. Pero soy así", ha relatado en la misma conversación.

Como gran activista de los derechos de la comunidad LGBTQ, Miley -abiertamente pansexual- siempre se ha mostrado muy abierta a la hora de hablar de su identidad de género y orientación sexual, tanto estando soltera como ahora que vuelve a tener pareja.

"Soy un poco chicazo. Pero también puedo ser muy femenina y vestirme como un conejito. Con quien decida estar no tiene nada que ver con el sexo, soy súper abierta, pansexual, así soy yo. Siempre me meto en problemas por generalizar demasiado cuando hablo de los hombres heterosexuales, porque los hombres heterosexuales -a veces- son mi peor pesadilla. Estoy con un chico heterosexual, pero él siempre está en plan: '¡No me llames eso!'. A veces le pregunto, '¿Te gusta ser un chico?' y él me responde que en realidad nunca se lo plantea. Para mí eso es una locura, porque yo sí pienso en si soy una chica o no todo el rato. Siempre pienso: 'Es raro que sea una chica, porque no me siento como una chica, y no me siento como un chico. Siento que no soy nada'. Así que cuando alguien es muy masculino, eso me da bastante asco", ha reflexionado en la entrevista.