¿Por qué se celebra en el mundo el ‘Día Internacional de Star Wars'?

En 1977, el cineasta estadounidense George Lucas estrenó “Star Wars”, una cinta de aventuras espaciales que presentaba el conflicto entre "El Imperio y los Rebeldes" por establecer una nueva orden en la galaxia.

Sin embargo, Lucas no sabía que personajes como Darth Vader, Luke Skywalker, Leia y el mismo Han Solo, tendrían tanta acogida entre el público, llegando al punto de convertirse en un "fenómeno mundial".

Por eso, para conmemorar un año más del éxito de esta popular saga, cada 4 de mayo se celebra el “Día Internacional de Star Wars” bajo el lema “May the 4th Be With You”. ¿Pero de donde proviene esta connotación?

Hace algunos años, el diario “London Evening News” publicó una nota mediante la cual, los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher por su nombramiento como Primera ministra de ese país. Thatcher, a lo largo de su carrera fue reconocida como “La Dama de Hierro” por su tesón y firmeza en la lucha contra otros frentes como la extinta Unión Soviética.

Con el mensaje de felicitación “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, escrito en la nota del diario, los miembros del partido hicieron un juego de palabras para recordar la frase de la saga Star Wars: ‘May the force be with you”(Que la fuerza te acompañe) dando como resultado otro motivo más celebrar.

Desde ese entonces, fanáticos de todo el mundo reconocieron el 4 de mayo como el "Día Internacional de Star Wars", en el cual se realizan diferentes actividades en torno al universo. Además, de grandes descuentos en los productos oficiales de la cinta.