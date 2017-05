Se aclaran rumores sobre el supuesto romance gay de Martín Elías

El sitio Efecto 2017 aseguró que la periodista Graciela Torres, mejor conocida como “La negra candela”, por medio de su portal web había informado sobre la supuesta relación gay que mantenía el fallecido artista Martín Elías. Inmediatamente los seguidores del artista lo defendieron y aseguraron que es solamente un chisme.

El artículo de Efecto 2017 mencionaba que “Según el portal web de ‘La negra candela’, se rumorea que el artista mantuvo relaciones con un hombre por fuera de su matrimonio“. Incluso el título de la nota afirma: “Escándalo. Amante gay de Martín Elías rompe el silencio y lo cuenta todo: ‘Me amó mucho‘”.

Luego de estas acusaciones “La negra candela” quiso aclarar este rumor con un artículo en su portal web, en el que dijo que “¿Era un chiste? ¡Jamás! en mi blog ni en ningún otro medio he escrito o dicho algo de esta naturaleza de Martín Elías. Y mucho menos de un tema tan sensible del cual no hay pruebas”.

Aquí la nota completa.

Pero esto no ha sido lo único que se ha rumorado sobre la vida del fallecido artista de vallenato, pues se ha aparecido una mujer asegurando estar embazada de él y otra diciendo que mantenía una relación sentimental con el artista.

De acuerdo a esto Graciela Torres mencionó que “Preparémonos para la gran cantidad de mujeres que van a salir a la palestra a asegurar de su cercanía con Martín y, obviamente a adjudicarle hijos ficticios. Afortunadamente si algo tenía Martín Elías claro era su gran amor por su ‘Monita linda’ y sus dos hijos”.