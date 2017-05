Boricua recibe honores por ser primera púgil en ganar títulos en 5 divisiones

La puertorriqueña Amanda Serrano recibió hoy su cinturón y sortija de campeona de la división gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), tras ganar hace dos fines de semana su quinto título en cinco divisiones, convirtiéndose en la primera púgil -hombre o mujer- de la isla en lograrlo"Esto es un sueño y un gran honor. Yo siempre he entrenado duro para nosotros, para ustedes, para mi isla. Soy una boricua orgullosa", sostuvo Serrano tras recibir ambas prendas de parte del presidente de

La ceremonia se llevó a cabo en el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en San Juan, fundado en 1958 y que cuenta en su entrada con una estatua de Sixto Escobar, el primer campeón mundial puertorriqueño.

Serrano, nacida en el municipio de Carolina y de 28 años, conquistó el pasado 22 de abril su quinto campeonato -gallo de las 118 libras (54 kilos) tras derrotar por nocaut técnico a la dominicana Dahiana Santana en el Barclays Center en Brooklyn (Nueva York), donde la púgil boricua se crió.

El primer reinado de Serrano lo obtuvo el 10 septiembre de 2011 al vencer por nocaut en el primer asalto a la estadounidense Kimberly Connor, lo que la convertió en la primera campeona mundial en la historia de la Federación Internacional de Boxeo en la división de las 130 libras (59 kilogramos).

El 15 de agosto de 2014 Serrano viajó a Argentina para enfrentarse a la campeona mundial OMB de las 135 libras (61 kilogramos), María Maderna, quien llevaba tres defensas del título.

Serrano se llevó la victoria por nocaut técnico en el sexto asalto para así coronarse campeona mundial en dos divisiones.

Luego, en febrero 17 de 2016, Serrano se unió a una destacada lista de boxeadores puertorriqueños en ganar títulos mundiales en tres divisiones -124 libras (56 kilos)-, cuando derrotó por nocaut técnico en el primer asalto a la excampeona canadiense Olivia Gerula.

Eventualmente, Amanda dejó el título vacante para bajar a las 122 libras (55 kilos) y capturar 18 de octubre de 2016 el título mundial OMB de ese peso ante la húngara Alexandra Lazar y así emular la gesta del puertorriqueño Miguel Cotto, de ser campeona mundial de cuatro divisiones.

Los reinados de Serrano han sido capturados de una manera bastante rara, pues sus títulos los ha obtenido bajando de peso.

No obstante, según admitió hoy la deportista, quisiera brincar de las 122 a las 140 libras (64 kilos) o categoría welter y así tener un nuevo campeonato en una sexta división.

Para esto, según contó Serrano, prefiere residir en Puerto Rico para así aprovechar la gastronomía de la isla y aumentar de peso.

Actualmente, Cecilia Braekhus, nacida en Colombia pero nacionalizada noruega e invicta en 30 combates, es la campeona welter de la OMB.

"Me sentí fuerte en las 118 libras. Me gusta comer cuando estoy bajando, pero para a las 140 me siento fuerte también", dijo Serrano, quien en el año 2016 fue elegida Boxeadora de la Año por la OMB.

Además, Amanda y su hermana Cindy son las únicas campeonas mundiales puertorriqueñas y la primera pareja de hermanas en ser campeonas mundiales simultáneamente, y en ostentar el mismo título el mismo año.

Cindy logró esta gesta el pasado 10 de diciembre en Puerto Rico, cuando derrotó por decisión mayoritaria a la colombiana Calixta Silgado y ganó el campeonato de la división pluma (126 libras) de la OMB.

"Hoy nos unimos todo para rendirle homenaje a esta campeona, una gloria para los puertorriqueños y el deporte en general", dijo por su parte Valcárcel, quien le prometió a Serrano que si gana otro título en una sexta división, le preparará una sortija especial.

"Ella da dosis positivo para Puerto Rico y a Puerto Rico no le cuesta un centavo por todo lo que da para la isla", agregó Valcárcel.

A la ceremonia acudieron también diversos clubes de boxeo de varios municipios de la isla, y los ex campeones mundiales puertorriqueños Iván Calderón, John John Molina, Alex "El Nene" Sánchez, Daniel "La Cobra" Jiménez, y la gran promesa Félix Verdejo.

"Quiero ser una gran campeona para las jóvenes, y un ejemplo y modelo a seguir para las jóvenes y niños de la isla", enfatizó Serrano.