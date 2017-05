El debut de Dibaba en 800, contra Semenya, plato fuerte en Doha

El debut en 800 metros de la campeona y plusmarquista mundial de 1.500, la etíope Genzebe Dibaba, en pugna con la titular olímpica de la distancia, la sudafricana Caster Semenya, constituye uno de los principales atractivos de la reunión de Doha, que inaugura este viernes la Diamond League 2017.

Dibaba, de 26 años, que también es subcampeona olímpica de 1.500 y bronce mundial en 5.000, aporta al mitin catarí una de las 16 medallas de oro olímpicas inscritas en la competición del Qatar Sports Club.

La atleta etíope, que tiene el récord mundial de 1.500 con 3:50.07, no ha podido elegir una rival más dura para estrenarse en la carrera de las dos vueltas a la pista, ya que Semenya no sólo obtuvo el año pasado en Río la medalla de oro olímpica, sino que no perdió una sola carrera sobre la distancia.

Además de Semenya y Dibaba, estarán en la salida la subcampeona olímpica -y campeona mundial en sala- Francine Niyonsaba, que en Río dio a Burundi la primera medalla de la historia en el atletismo femenino, y la medallista olímpica de bronce, la keniana Margaret Wambui, campeona mundial sub-20.

"La pista del Qatar Sports Club es muy rápida y este año hay una inscripción extremadamente potente, así que no hay lugar mejor para hacer mi debut en la distancia", comentó Dibaba en la presentación de la reunión.

La carrera masculina de 100 metros pondrá en acción un choque generacional que incluye al joven canadiense Andre de Grasse, el hombre que se ha propuesto derrotar a Usain Bolt antes de que el astro jamaicano emprenda la retirada, este mismo año después de los Mundiales de Londres.

De Grasse, plata olímpica en 200 y bronce en 100, protagonizó una de las anécdotas de los Juegos Olímpicos de Río cuando intercambió, sonriente, algunas palabras con Bolt en plena semifinal de 200 metros.

El canadiense se enfrentará en los 100 metros de Doha con algunos veteranos ilustres como el jamaicano Asafa Powell, explusmarquista mundial, el estadounidense Justin Gatlin, subcampeón olímpico, y el cristobalense Kim Collins, campeón mundial en 2003 que sigue siendo competitivo a sus 41 años.

El programa femenino de Doha incluye también el primer duelo del año en 200 metros entre la campeona olímpica, la jamaicana Elaine Thompson, y la campeona mundial, la holandesa Dafne Schippers.

También la pértiga femenina ofrece un choque entre las titulares olímpica y mundial, la griega Ekaterini Stefanidi y la cubana Yarisley Silva, mientras que en 3.000 obstáculos partirá como favorita la campeona olímpica keniana Ruth Jebet.

La jabalina masculina tendrá como protagonistas al campeón olímpico, el alemán Thomas Röhler, y al campeón mundial, el jamaicano Julius Yego, mientras que en triple destaca el doble campeón olímpico estadounidense Christian Taylor, uno de los favoritos de la afición de Doha, donde ya ha ganado dos veces.

El ídolo local indiscutible será, no obstante, el catarí Mutaz Barshim, subcampeón olímpico y segundo en la lista de todos los tiempos en salto de altura con una marca de 2,43, a solo dos centímetros del récord mundial del cubano Javier Sotomayor, que sigue vigente desde su gran salto del 27 de julio de 1993 en Salamanca.

Barshim, líder mundial del año con un salto de 2,35, ha ganado dos veces el diamante en altura, pero nunca ha vencido en la reunión de Doha.

La Diamond League estrena un formato más parecido a un campeonato en el que los atletas suman puntos en los doce primeros mítines a fin de clasificarse para las dos finales, que coronarán a los campeones de cada disciplina. El premio para cada uno consiste en un diamante y 50.000 dólares.

También cambia el sistema de puntuación. Antes sólo obtenían puntos los seis primeros de cada prueba, ahora lo harán ocho; 8 para el primero 7 para el segundo y así sucesivamente hasta el octavo, que consigue un punto.

Al final de los doce primeros mítines, los siete, ocho o doce -según la disciplina- con más puntos en total serán invitados a las dos finales, y en caso de empate prevalece la mejor marca.