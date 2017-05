Arsenal y United se juegan sus opciones de entrar Champions en la jornada 36

Arsenal y Manchester United, sexto y quinto clasificado en la Premier League, respectivamente, se juegan muchas de sus opciones de entrar en la próxima edición de la Liga de Campeones este próximo domingo en el Emirates Stadium, en la jornada 36 de la liga inglesa, que da comienzo el viernes con el derbi de Londres entre West Ham y Tottenham Hotspur.

Los 'Gunners', que llegan al duelo después de caer con contundencia en White Hart Lane a manos de sus vecinos del Tottenham (2-0), buscan una victoria que apacigüe los ánimos y que les permita mantener vivo el sueño de alcanzar la cuarta plaza de la tabla.

Arsene Wenger, quien sigue sin dar pistas sobre su futuro, tiene las bajas confirmadas de Shkodran Mustafi, Granit Xhaka, Santi Cazorla y Lucas Pérez -recupera a David Ospina.-, y, probablemente, frente a los 'Diablos Rojos', (16:00 GMT) siga apostando por el 3-4-2-1 que ha puesto en liza en los últimos cuatro compromisos.

Por su parte, el United de José Mourinho, con la final de la Liga Europa como objetivo -se enfrenta en semifinales con el Celta de Vigo-, hará rotaciones en su equipo después del partido del jueves en Balaídos y con el duelo de vuelta una semana más tarde.

Con el equipo rojo de Manchester con la mente puesta en el torneo continental, el duelo se antoja vital para el Arsenal, que marcha en sexta posición en la Premier League, a cinco puntos del United y a seis del City, cuarto clasificado, aunque ha jugado un partido menos que 'Red Devils' y 'Citizens'.

El técnico portugués no podrá contar con el sancionado Marouane Fellaini ni con los lesionados Zlatan Ibrahimovic, Luke Shaw, Marcos Rojo y Timothy Fosu-Mensah, aunque, probablemente, recupere a los defensas Phil Jones y Chris Smalling para el partido con los 'Gunners'.

"Sabemos que tienen una plantilla de muchísimo nivel, con grandes futbolistas. Sólo si hacemos un gran encuentro nos llevaremos el triunfo que queremos", aseguró este jueves Wenger.

Además del Arsenal-Manchester United, otro partido destacado de la jornada 36 es el que enfrenta el viernes en el Estadio Olímpico de Londres al West Ham United con el Tottenham Hotspur (20:00 GMT).

Para el conjunto de Mauricio Pochettino fallar no es una opción, ya que cualquier cosa que no sea llevarse los tres puntos del este de la capital sería dejar en bandeja el título al Chelsea. A falta de cuatro partidos para ambos, los 'Blues' suman 81 puntos, por los 77 de los 'Spurs'.

Los del norte de Londres tienen las bajas confirmadas de Harry Winks y Erik Lamela, quienes no volverán a vestirse de corto esta temporada, y las dudas de Danny Rose -ha vuelto a entrenar con el grupo- y Mousa Dembélé. Kyle Walker podría ser suplente después de una supuesta discusión con el técnico, por lo que Kieran Trippier volvería a ocupar el lateral derecho en el 'once'.

"Será un partido muy complicado, pero intentaremos conseguir los tres puntos para seguir en la pelea. Si queremos seguir ahí debemos ganar, ganar, ganar y ganar, si no, va a ser complicado dar caza al Chelsea. Estamos tranquilos, pero preparados para luchar", afirmó Pochettino.

El Chelsea, el líder de la Premier, será el encargado de cerrar la jornada 36, el lunes en Stamford Bridge ante sus vecinos del Watford (20:00 GMT).

Después de la contundente victoria el pasado domingo sobre el Everton en Goodison Park (0-3), los del suroeste de Londres afrontan sus últimos cuatro partidos de liga con confianza renovada y sabedores de que tres triunfos les bastarán para levantar el título.

El primero de los escollos es el Watford, un equipo que no se juega nada esta campaña y que ya mira a la 2017/2018. Para el duelo ante los 'Hornets', Antonio Conte no tiene bajas reseñables y todo apunta a que repetirá el 'once' que barrió a los 'Toffees' la pasada jornada.

-- Jornada 36 de la Premier League:

- Viernes 5 de mayo: West Ham United-Tottenham Hotspur (20:00 GMT).

- Sábado 6 de mayo: Manchester City-Crystal Palace (12:30 GMT), Bournemouth-Stoke (15:00 GMT), Burnley-West Bromwich Albion (15:00 GMT), Hull City-Sunderland (15:00 GMT), Leicester City-Watford (15:00 GMT) y Swansea City-Everton (17:30 GMT).

- Domingo 7 de mayo: Liverpool-Southampton (13:30 GMT) y Arsenal-Manchester United (16:00 GMT).

- Lunes 8 de mayo: Chelsea-Middlesbrough (20:00 GMT).