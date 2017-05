Ginóbili: "Todo el equipo jugó una gran defensa, pero lo de Parker es duro"

El veterano escolta argentino Manu Ginóbili simbolizó el doble estado de ánimo que se vivía dentro del vestuario de los Spurs de San Antonio tras la importante victoria (121-96) lograda en el segundo partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Oeste ante los Rockets de Houston.

"Por un lado estamos muy satisfechos de la manera como jugó el equipo, especialmente en defensa, pero a la vez nos sentimos muy preocupados por el estado físico en el que se encuentra nuestro compañero Tony Paker", declaró Ginóbili al concluir el partido.

Ginóbili siguió de reserva y jugó 18 minutos en los que hizo una gran labor de equipo, especialmente en el apartado defensivo al aportar seis puntos (2-7, 0-3, 2-2), cinco rebotes y tres asistencias en otra gran labor de equipo.

"Tuvimos menos perdidas de balón, y fue un trabajo de equipo en general muy bueno", destacó Ginóbili. "Supimos adaptar los cambios necesarios".

En cuanto a la labor que hizo Kawhi Leonard como primer defensor del escolta estrella de los Rockets, James Harde, Ginóbili reconoció que no fue él sólo, tuvo el ayuda del resto de los compañeros.

"Es irreal pensar que Harden falló 14 tiros de campo por la acción de Leonard, que hizo una gran defensa", valoró Ginóbili. "Harden hace todo tipo de jugadas y penetraciones por lo tanto la labor fue de equipo".

Ginóbili dijo que todo el equipo cumplió tanto en la protección del aro con los hombres altos, liderados por el pívot español Pau Gasol que jugó un gran partido defensivo, además de luego el juego ofensivo de Leonard que estuvo brillante con 34 puntos.

Si Ginóbili mostró el optimismo por el partido realizado, también mostró la cara de la frustración y preocupación por la lesión que sufrió en el cuarto periodo su compañero el base Tony Parker, que tuvo que abandonar el partido al no poder apoyar la pierna izquierda sobre la que cayó mal después de hacer un tiro en suspensión.

"No se le ve bien, no puede apoyar la pierna", declaró Ginóbili. "No soy optimista, lamentablemente, pero veremos a ver que sucede con los exámenes médicos, le deseamos suerte y que tengamos buenas noticias".

Al margen de lo que pueda suceder con Parker, los Spurs tendrán que viajar hasta Houston para enfrentar el tercero y cuarto partido de la serie, que tiene asegurada la vuelta a San Antonio para al menos un quinto y ahora el objetivo del equipo es recuperar la ventaja de campo que perdieron en el primer encuentro de la serie.

"Va a ser un partido muy interesante e intenso, porque si bien aunque los que ganamos hoy fuimos nosotros seguimos estando abajo", valoró Ginóbili. "Tenemos que recuperar lo que era nuestro, así que los dos equipos vamos a estar en una situación de mucha responsabilidad, dado que ellos (Rockets) buscarán mantener lo que consiguieron aquí y nosotros lo nuestro".

Ginóbili dijo que esperaba un gran tercer partido y el que estuviese más atento y concentrado se lo llevaría.

En cuanto a la posibilidad de quien pueda sustituir a Parker, en el caso que no pueda jugar, Ginóbili, recordó que dentro de la plantilla hay jugadores de gran clase que han demostrado que están listos para salir al campo y hacer una gran labor.

"Tenemos talento dentro del banquillo y por lo tanto será el momento de aportarlo en el campo por lo que no hay ninguna duda que al final saldrá el que Gregg Popovich consideré que es el mejor para el equipo", destacó Ginóbili. "Mi opinión es que no necesitamos tal vez un base convencional por la manera como jugamos porque hay otros compañeros que pueden hacer esa labor, pero veremos a ver que sucede el viernes", agregó.